45th Annual Eastern Band Cherokee Pow Wow winners list

Men’s Golden Age Combined (55+) (Traditional-Straight)

1 – Kelly Grant

2 – Rick Bottchenbaugh

3 – Gerald White

4 – Duane WhiteHorse

Men’s Golden Age Combined (55+) (Fancy & Grass)

1 – Angus Blackhawk

2 – Jonathan Feather

3 – Vince West

4 – Dean Swimmer

Women’s Golden Age Combined (55+) (Traditional)

1 – Faith Carmona Pego

2 – Bernice Bottchenbaugh

3 – Shanna Keeswood

4 – Sharon Partin

Women’s Golden Age Combined (55+) (Fancy & Jingle)

1 – Vickie Hindsley

2 – Schevris Greene

Men’s Sr Adult (35-54) (Traditional)

1- Johnson Taylor

2 – Donovan Abbey

3 – Osceola Redshirt

4 – Philip Hill

Men’s Sr Adult (35-54) (Grass)

1 – Micah Swimmer

2 – Bryson Daugherty

3 – BlueJay Littlejohn

4 – David Fox

Men’s Sr Adult (35-54) (Fancy)

1 – Darrell Hill

2 – Quanah Henry

3 – Robin Jumper

Men’s Sr Adult (35-54) (Straight)

1 – Anthony Monoessy Sr.

2 – Ronald Mouoessly

3 – Aaron L Partin

4 – Jeremy Bear

Men’s Sr Adult (35-54) (Chicken)

1 – Leland Thompson

2 – James Day

3 – Charley Lewis

4 – Craig Jones

Women’s Sr Adult (35-54) (NO Traditional)

1 – Jaunita Tsosie

2 – Elizabeth Sam

3 – Quahna Mars

Women’s Sr Adult (35-54) (Jingle)

1 – Grace Hill

2 – Iliana Montoya

3 – Maia Spotted Tail

4 – Shennelle Feather

Women’s Sr Adult (35-54) (NO Cloth)

1 – Melissa Isaac

2 – Jolene Davenport

3 – Loretta Begay

Women’s Sr Adult (35-54) (SO Cloth)

1 – Yvonne Dinehdeal

2 – Erin Plumley Gibbs

3 – Patsy Grant

4 – Felicia Littlecreek

Women’s Sr Adult (35-54) (SO Buckskin)

1 – Amy Printup-Gutierrez

Men’s Jr Adult (18-34) (Traditional)

1 – Jared Brown

2 – Atsa Zah

3 – Leo Eaglespeaker

4 – Ningozis White

Men’s Jr Adult (18-34) (Grass)

1 – Darwin Charley

2 – Adrian Stevens

3 – James Eaglestar

4 – Dalton Burridge

Men’s Jr Adult (18-34) (Fancy)

1 – Marquel Crawford

2 – Ryland Moore

3 – Sean Snyder

4 – Colton Burridge

Men’s Jr Adult (18-34) (Straight)

1 – Marshall Funmaker Sr.

2 – Jeffrey Lightfoot

3 – Mason BigHorse

4 – Kyle Toyo

Men’s Jr Adult (18-34) (Chicken)

1 – Dustin BigMountain

2 – Tyas Beebe

3 – Cortez Osborne

4 – Luke Swimmer

Women’s Jr Adult (18-34) (NO Traditional)

1– J’shon Tsosie

2 – Kindra Eaglestar

3 – Lorain Thompson

Women’s Jr Adult (18-34) (Jingle)

1 – Rebekah Nevaquaya

2 – Dajia Shinos

3 – Blythe Norris-Manygoats

4 – Dana Sotomish

Women’s Jr Adult (18-34) (Fancy)

1 – Katy Isennock

2 – Jowanna Toya

3 – Shailen Seahmer

4 – Siliye Pete

Women’s Jr Adult (18-34) (NO/SO Cloth)

1 – Shoshana Kee

2 – Tara Goodfox

3 – Kayla Bointy

4 – Katlyn Begshisown

Women’s Jr Adult (18-34) (SO Buckskin)

1 – Jasa Lightfoot

2 – Amanda Moore

3 – Isa PoorBuffalo

4 – Alexa Rae Day

Teen Boys (13-17) (Traditional)

1 – Aison FunMaker

2 – Hashkai Bird

3 – Martin Two Thunder

Teen Boys (13-17) (Grass)

1 – Aydrian James Day

2 – Ogana Swimmer

3 – Joseph Porter

4 – Mack Talihina Burgess

Teen Boys (13-17) (Fancy)

1 – Chaske Hill

2 – Jaymison Hill

Teen Girls (13-17) (Traditional)

1 – Tessa Abbey

2 – Liliana Mars

3 – Kathleen Taylor

4 – Taliyah Eaglestar

Teen Girls (13-17) (Jingle)

1 – Hailee Lossiah

Teen Girls (13-17) (Fancy)

1 – Jayla Swallow

2 – Dydaya Swimmer

3 – Taelyn Mingo

Junior Boys (6-12) (Traditional)

1 – Anthony Monoessy Jr.

2 – Emanuel Tahhahwah

3 – Coshehe Mashunkashey

4 – Kylan Panther

Junior Boys (6-12) (Grass)

1 – Uweluga Swimmer

2 – Kyron Good House

3 – Channing Toineeta

4 – Aiden J. Crowe

Junior Boys (6-12) (Fancy)

1 – Mikah Shije

2 – Caiden Tortalita

Junior Girls (6-12) (Traditional)

1 – Aman Funmaker

2 – Dianna Funmaker

3 – Ruby Davenport

4 – Keya Taylor

Junior Girls (6-12) (Jingle)

1 – Quinn Hindsley

2 – Skye Poola

3 – Kailynn Harrison

4 – Jody Grant

Junior Girls (6-12) (Fancy)

1 – Zoe Delos Reyes

2 – Jaslynn Hill

3 – Taelyn Mingo

4 – Eva Hill

SPECIAL CONTESTS

Red Dress Jingle Special (In Honor of EBCI Tribal Proclamation to Missing Native Women & Children)

Rebekah Nevaquaya

Golden Age Men

Kelly Grant

Golden Age Women

Vicki Hensley

Team Dance

Jeremy Bear

Kelly Grant

Cowboy Hat & Boots

Jarrett Brown

Sweetheart Dance

Katie Isenock

Johnson Taylor

Draw of Hat (Jr Women’s Jingle)

Rebekah Nevaquaya

Draw of Hat (Sr Men’s Straight)

Ronald Monassy

Draw of Hat (Sr Women’s Jingle)

Grace Hill

NORTHERN SINGING CONTEST

1 – Tha Boyz

2 – Crazy Spirit

3 – Eagle Feather

4 – Medicine Tail

5 – Star Society

6 – Birdtown Crossing

SOUTHERN SINGING CONTEST

1 – Wild Band of Comanches

2 – Blazing Bear

3 – Cozad

4 – Southern Slam

5 – Soldier Creek

6 – Wild Bird

OVERALL DRUM CHAMPIONSHIP

Tha Boyz

49’s

Wild Band of Comanches

HAND DRUM

Tha Boyz