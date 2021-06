TRACK & FIELD: Smoky Mountain Conference Championship held at Cherokee

One Feather Staff Report

Photos by Scott McKie B.P./One Feather

The Smoky Mountain Conference Championship was held at Cherokee High School (CHS) on the morning and afternoon of Wednesday, June 9. Murphy won the boys championship with a score of 173 followed by Hayesville 149 and Swain County 131; and the Swain County Lady Maroon Devils won the girls championship with a score of 204 followed by Murphy 120 and Robbinsville 112.

View or purchase photos from this event: Smoky Mountain Conference Championship, June 9 – Cherokee One Feather (smugmug.com)

Following are results, per nc.milesplit.com, showing the top three finishers in each event plus all CHS finishers:

Girls

Team Scores

1 – Swain County 204

2 – Murphy 120

3 – Robbinsville 112

7 – Cherokee 35

Shot Put

1 – Sarah Pullium (Murphy) 34-7

2 – Jersey Schwalm (Murphy) 31-11

3 – Natalie Stuckey (Swain) 31-2

7 – Aria Foerst (CHS) 26-9

14 – Jaelyn Lossiah (CHS) 21-6.50

Discus Throw

1 – Sarah Pullium (Murphy) 140-0

2 – Natalie Stuckey (Swain) 108-7

3 – Lily Trout (Hayes) 89-11

11 – Jaelyn Lossiah (CHS) 62-2

Long Jump

1 – Zoie Shuler (Robb) 16-8

2 – Mackenzie Stalcup (And) 15-3

3 – Kiara Anderson (HD) 15-2

10 – Aria Foerst (CHS) 12-11

Triple Jump

1 – Zoie Shuler (Robb) 36-1

2 – Caylin Lunsford (Robb) 33-5

3 – Faith Ann Revis (Murphy) 33-3

High Jump

1 – Mackenzie Stalcup (And) 4-10

2 – Grace Nelson (Murphy) 4-10

3 – Mazie Helpman (Swain) 4-10

Pole Vault

1 – Amelia Rogers (Swain) 9-6

2 – Anna Gray (Swain) 8-0

3 – Laiken Harvey (Swain) 7-6

4x800M Relay

1 – Swain County (names not listed) 10:50.10

2 – Hayesville (Star Shelton, Lila Roberts, Emma Shook, Kaysen Krieger) 11:15.82

100M Hurdles

1 – Monica Riordan (Swain) 15.01

2 – Jessie Lohmann (Swain) 16.13

3 – Kaylin Ellis (And) 16.95

11 – Shelby Solis (CHS) 22.01

100M Dash

1 – Zoie Shuler (Robb) 12.64

2 – Grace Nelson (Murphy) 12.93

3 – Mazie Helpman (Swain) 13.24

8 – Leilaya McMillan (CHS) 14.19

17 -Awee Walkingstick (CHS) 16.06

19 – Niya Mora (CHS) 16.29

4x200M Relay

1 – Swain County (names not listed) 1:49.67

2 – Robbinsville (Lina Pagan, Zoie Shuler, Kensley Phillips, Delany Brooms) 1:51.58

3 – Murphy (names not listed) 1:58.92

1600M Run

1 – Emily Ulaner (Swain) 6:06.89

2 – Gracie Monteith (Swain) 6:19.09

3 – Ava Barlow (Robb) 6:24.85

4x100M Relay

1 – Murphy (names not listed) 52.00

2 – Robbinsville (Lina Pagan, Caylin Lunsford, Haize Moore, Kensley Phillips) 54.09

3 – Andrews (Kaylin Ellis, Maranda Pendergrass, Mackenzie Stalcup, Brooke Phillips) 56.23

6 – Cherokee (Aria Foerst, Betty Lossiah, Leilaya McMillan, Awee Walkingstick) 1:01.32

400M Dash

1 – Faith Ann Revels (Murphy) 1:01.30

2 – Delany Brooms (Robb) 1:02.44

3 – Jaida Ansari (Ros) 1:06.10

6 – Leilaya McMillan (CHS) 1:08.53

300M Hurdles

1 – Jessie Lohmann (Swain) 48.06

2 – Emma Shook (Hayes) 51.58

3 – Kaylin Ellis (And) 53.84

9 – Shelby Solis (CHS) 1:04.95

800M Run

1 – Amaya Hicks (Swain) 2:32.55

2 – Kaysen Krieger (Hayes) 2:41.99

3 – Jaylynne Esquivel (CHS) 2:43.86

6 – Janna Girty (CHS) 3:35.67

7 – Abigail Taylor (CHS) 4:26.00

200M Dash

1 – Grace Nelson (Murphy) 26.43

2 – Mazie Helpman (Swain) 27.13

3 – Faith Ann Revels (Murphy) 27.36

13 – Awee Walkingstick (CHS) 34.28

3200M Run

1 – Jaylynne Esquivel (CHS) 13:48.67

2 – Gracie Monteith (Swain) 14:27.44

3 – Ava Barlow (Robb) 14:48.12

4x400M Relay

1 – Swain County (names not listed) 4:23.09

2 – Robbinsville (Lina Pagan, Haize Moore, Keylie Jordan, Delany Brooms) 4:34.00

3 – Hayesville (Star Shelton, Lila Roberts, Emma Shook, Kaysen Krieger) 4:34.03

4 – Cherokee (Jaylynn Esquivel, Betty Lossiah, Leilaya McMillan, Shelby Solis) 5:13.81

Boys

Team Scores

1 – Murphy 173

2 – Hayesville 149

3 – Swain County 131

5 – Cherokee 79

Shot Put

1 – Jake McTaggart (Hayes) 46-5

2 – Rashad Davis (Murphy) 42-11.50

3 – Ethan Taylor (Hayes) 42-3.50

4 – Kensen Davis (CHS) 41-9

5 – Michael Winchester (Swain) 39-9.50

11 – Luke Climbingbear (CHS) 31-11

15 – Derek Reynolds (CHS) 30-6

Discus Throw

1 – Jake McTaggart (Hayes) 143-0

2 – Kensen Davis (CHS) 121-11

3 – Michael Winchester (Swain) 120-2

11 – Derek Reynolds (CHS) 91-5

12 – Luke Climbingbear (CHS) 88-7

Long Jump

1 – Kabe Ellis (And) 19-2.50

2 – Brady Shook (Hayes) 18-9.50

3 – Juan Allen (Murphy) 18-8.50

8 – Tso Smith (CHS) 17-7

Triple Jump

1 – Kabe Ellis (And) 41-11.50

2 – Brady Shook (Hayes) 39-6.50

3 – Dawson Cody (Swain) 39-2.50

8 – William Hartbarger (CHS) 34-11

10 – Anthony Lossiah (CHS) 34-7.50

High Jump

1 – Ryelan Snowden (Hayes) 6-4

2 – Brock Adams (Robb) 6-0

3 – Hunter Laney (Murphy) 6-0

4 – Kade Trantham (CHS) 5-2

Pole Vault

1 – Matthew Gray (Swain) 13-8

2 – John Schuler (Swain) 12-0

3 – Dakota Siweumptewa (CHS) 11-0

4 – Tanin Esquivel (CHS) 8-6

4x800M Relay

1 – Murphy (Caleb Jones, Clayton Laney, Chase Pierce, Caleb Rice) 9:03.92

2 – Hayesville (names not listed) 9:11.80

3 – Swain County (names not listed) 9:13.69

5 – Cherokee (Jaylen Bark, Rocky Peebles, Oztin Swayney, Ayden Thompson) 9:17.63

110M Hurdles

1 – Brock Adams (Robb) 16.54

2 – Jeb Shuler (Robb) 17.45

3 – Austin Jenkins (Swain) 17.49

100M Dash

1 – Chandler Wood (Murphy) 11.56

2 – Landon Matz (Swain) 11.76

3 – Cutler Adams (Robb) 11.85

6 – Chase Calhoun (CHS) 12.14

9 – Tso Smith (CHS) 12.59

13 – Malakai Fourkiller-Raby (CHS) 13.00

4x200M Relay

1 – Swain County (names not listed) 1:49.67

2 – Robbinsville (Lina Pagan, Zoie Shuler, Kensley Phillips, Delany Brooms) 1:51.58

3 – Murphy (names not listed) 1:58.92

1600M Run

1 – Chase Pierce (Murphy) 4:47.20

2 – Caleb Jones (Murphy) 4:58.16

3 – Ryelen Snowden (Hayes) 5:00.50

6 – Jaylen Bark (CHS) 5:15.34

10 – Tanis Esqivel (CHS) 5:35.36

15 – Eli Bird (CHS) 6:44.22

4x100M Relay

1 – Murphy (Cameron Grooms, Will Johnson, Hunter Stalcup, Luke Ritz) 47.16

2 – Hayesville (names not listed) 47.44

3 – Robbinsville (Brock Adams, Jeb Shuler, Kamdyn Jordan, Cutler Adams) 47.47

400M Dash

1 – Paul White (Hayes) 51.76

2 – Jonathan Frady (CHS) 52.14

3 – Dalton Moore (Murphy) 52.32

9 – Anthony Lossiah (CHS) 1:00.08

10 – Malakai Fourkiller-Raby (CHS) 1:00.98

300M Hurdles

1 – Ryelen Snowden (Hayes) 42.07

2 – Brock Adams (Robb) 43.45

3 – Bryan Davenport (Hayes) 45.28

9 – William Hartbarger (CHS) 55.17

800M Run

1 – Chase Pierce (Murphy) 2:08.49

2 – Connor Brown (Swain) 2:09.26

3 – Rocky Peebles (CHS) 2:12.38

7 – Tanin Esquivel (CHS) 2:20.92

14 – Darrin Brown (CHS) 2:41.47

200M Dash

1 – Jonathan Frady (CHS) 23.74

2 – Drew Hodge (Murphy) 24.02

3 – Paul White (Hayes) 24.17

9 – Cameron Lane (CHS) 26.06

14 – Chase Calhoun (CHS) 29.15

3200M Run

1 – Caleb Jones (Murphy) 11:18.02

2 – Hayden Stewart (Robb) 11:24.16

3 – Ayden Thompson (CHS) 11:56.98

4x400M Relay

1 – Murphy (Drew Hodge, Hunter Laney, Dalton Moore, Chase Pierce) 3:43.35

2 – Hayesville (names not listed) 3:47.73

3 – Swain County (names not listed) 3:49.51

5 – Cherokee (Tanin Esquivel, Malakai Fourkiller-Raby, Anthony Lossiah, Rocky Peebles) 4:12.18