New Enrollees of the Eastern Band of Cherokee Indians (Oct. 1, 2020 to March 31, 2021) 

This is a list of new enrollees of the Eastern Band of Cherokee Indians who were officially enrolled between Oct. 1, 2020 to March 31, 2021 who, unless otherwise prohibited by law, are eligible to receive a per capita distribution of distributable net gaming revenue for the period of Oct. 1, 2020 to March 31, 2021. This list is being published according to Cherokee Code Section 16C-4.

London Bayyinah Abdur-Rahman

Miles Dawayne Allen

Asher Ace Arch

Caidyn Mae Arch

Ayden Armachain

Evee Rayne Arneach

Otis Kila Bark-Swimmer

Jolyn Ruth Beck

Keilan Jonah Bird

Nyla Morningstar Bird

Cherahaela Chanelle Blair

Chredence Cornell Blair

Walela Grace Bradley

Kennedy Christian Parker Braswell

Niko Kyler Bushyhead

Bailey Marie Calhoun

Jaxon Rey Calhoun

Lulu Mei Clark

Lavendar Rae Catherine Climbingbear

Isabella Alta Jade Collins

Grayson Alexander Cook

Jim Douglas Crow

Carrson Yansha Crowe

Ilah Gray-Lynn Crowe

Maroc Yona Crowe

Anahi Inez De La Cruz

Mia Michelle Driver

Xavian Takem Ellis

Sloan Kaden French

Thunder Gavin French

Melina Marie Gallegos

Daniel Rigoberto Garcia, Jr.

Kailin Josiah Hugh George

Leia Opal George

Zhavius Xabriel George

Kalani Natalya Grant

August Jasher Saxon Griffin

Rosalie Rae Griffith

Asa Slade Groenwold

Moxon Wayne Dikalvgv Hill

Olivia Belle Holland

Tizohn Fury Holliday

Joseph Rowdy Huskey

Joshua Ryder Huskey

Aria Reina Shianne Isbill

Annabeth Joy Jackson

Esme A Ga Sga Lynn Jackson

Eden Marie Jones

Jacoby Cash Jones

Christian Axel Zane Junaluska Sherman

Lenora Larain Keel

Razia Elizabeth Khalid

Westin Lee Knighton

Lydia Grace Leach

Bryar Rowen Ledford

Hudson Lewis Ledford

Lincoln Slater Lossiah

Cataleya Ulvsadi Lozano Wolfe

Anayeli Ta-La-Nv Maney

Aria Skye Martin

Aaliyah Ruthy Mata

Mara Rayne Mathis

Levi Emerson McCormick

Azher Samuel Faye McCoy

Katalina Ember Mendoza

Kaiyanee Zo’e Miles-Prosser

Zoey Ase Morgan

Lucas Wrenn Murphy

Onyx Jade Najera

Jaimie Rae Nordick

Phoenix Alexandria O’Brien

Abbott Luka Alva Owle

Annistyn Jane Owle

Kathryn Angela Owle

Greyson Howard Parker

Marcus Wade Parker

William Grey Partridge

Simon Phoenix Pepion

Lawsyn Grace Pruitt

Lakelyn Vale Rattler

Quinn Noelle Rattler

Shadow Orion Fox Anton Raya

Juliana Laine Riet-Kerk

Greysen Detanuski Ross

Brayan Jesus Sanchez Robles

Charlotte May Scott

Elijah Wayne Scroggins

Isla Rain Scroggins

Anilya Jade Shockley

Ani Unole Smith

Sadie Sophia Smoker

Liam Jarrett Sneed

Vaughn Jacob Snow

Ezra Sincere Squirrel

Eric Allen Starr

Alvin-Cortland Kenneth Stephens

Annabeth Rose Swayney

Amelia Ruth Swimmer

Alisha Talk

Brad Roy Talk

Bryan Tsali Talk

Roy Allen Talk

Shauntel Talk

Iliyah Ryan Taylor

Louise Leigh Taylor

Greyson Kolanv Tsander Teesateskie

Hayden Tvwodi Xavier Teesateskie

Liam Uriah Teesateskie

Josephine Bonnie Thomas

Paxton Cye Tingle

Seven Micah Toineeta

Elijah William Vasquez

Bentley Alexander Waldroup

Leroyce Takem Walker, Jr.

Miracle Faith Walkingstick

Zaylah Isabel Watty

Liam Mathias Welch

Ryker Hawk Welch

Zaylee A-Ni Welch

Aja Lynn White-Smith

Limney Bea Wiggins

Ella Lydia Wolfe

Omee Haize Wood

Shayla Layne Woods

Zakkary Sylvanus Yona Woody

Zuri Elaine Ann Zimmerman