New Enrollees of the Eastern Band of Cherokee Indians – Oct. 1, 2019 to March 31, 2020

This is a list of new enrollees of the Eastern Band of Cherokee Indians who were officially enrolled between Oct. 1, 2019-March 31, 2020 who, unless otherwise prohibited by Tribal law, are eligible to receive a per capita distribution of distributable net gaming revenue for the period of Oct. 1, 2019-March 31, 2020. This list is being published according to Cherokee Code Section 16C-4.

Hezikiah Ikkiss Allison

Benzlee Quade Whisper Arch

Jachai Noel Arch

Nile Go-La Arch

Adrianna Lynn Bahe

Christopher Jason Bahe

Jaxon Bentley Ball

Bentley Blaine Baumgarner

Jax Robert Beatty

Miles Roch Beatty

Embree Elizabeth Beck

Ryan Bader Bernhisel

Baker Cache Blankenship

Elijah Alan Bowyer

Rylan Bushyhead Boyd

August Two Moons Bradley

Chloe Mary Rose Bradley

Kaidance Ryder Bradley

Levi Jay Bradley

Ollie Rose Bradley

Joshua Rowdy Ryder Brown

Keir Sage Brown

Madeleine Leona-Marie Brown

Legend Samuel Dusty Buchanan

Malliyah Vizcalla Bueno

Jadaiden Nicodemus Bushyhead

Elizabeth Reese Byerly

Javahn Chicalilee Bynum

Luca Allen Caley

Madelyn Mena Cano

Haylie Nevaeh Carpenter

Nathan Andrew Cassels

Yona Usdi Yutta-Hey Catolster

Cameron Trey Alexander Chiltoskie

Klayson Joshua Corpening

Phoenix Takoda Arlon Costa

Arya Wren Cox-Alexis

Nevaeh Luisa Cuevas

Nixon Blake Davis

Ronan Remy Davis

Ryan Joseph Davis

Zephaniah Farouq Ali Dawkins

Derreus Joseph Diaz

Jenisis Lyrical Diaz

Venus Rochelle Diaz

Brantley Jace Dorris

Greyson Liam Dorris

William Slade Elliott

Brian Darius Finger

Kaydan Natanael Garcia Cordova

Me-Li Joy George

Wesley Leon Gordon

Maria Mae Grant

Waya Heath Green

Hadley Anne Halliburton

Edward Jackson Stancil Hampton

Sarah Ann Lorraiyne Hampton

Julius Jaxton Haynie

Izabella Rose Hernandez

William Paul Holley, II

Amelia Lynn Hornbuckle

Alijah George Hull

Josiah Dwayne Ingle

Asher Gerard Ivey

Kevin Michael Jackson, III

Ashlynn Nichole Jaramillo

Maddie Ann Jaramillo

Aubrie Marie Dawn Jensen Rivera

Orie Randallynn Patterson John

Bexlee Paxton Johnson

Camden Rayne Johnson

Asher Daniel Juarez

Alice Elaine Jumper

Revin Lane Kirkland

Layla Jordan Lane

Jaylyn Ryleigh Lecco

Zavier Kaiden Lecco

Alyssa Merceedes Lee

Nizhoni Walela Lopez

Maddox Talon Mace

Charles Wayne Marcum

Saela Avery Marcum

Bailey Lexi McCoy

Paizleigh Ann McCoy

Josephine Danielle Mendoza

Sophia Marie Mendoza

Ares Reign Miles

Ellie Winter Millsaps

Britt Jolene Moore

Jaci Faith Munch

Jose Antonio Murcia, III

Aria Jayde Neadeau

Pierson Michael Nedvin

Delilah Grace Norton

James Kennan Panther, Jr.

Dominic James Pheasant

Trinleigh Grace Phillips

Mia Hvsotvtes Postoak

Ava Rose Queen

Jacie Suzanne Queen

Talaia Rose Levonce Queen

Adrian Nicolas Ramirez Martinez

Renae Rose Rattler

Mateo Lamont Reid

Mateos Dominic Rivera

Roxanne Robinson

Daniel Ignacio Rodriguez, Jr.

Tyren Dayton Rodriguez

Veah Marie Rodriguez

Brayden Nicholas Roland

Carlin Lee Ross

Carter Chayton Sequoyah

Virginia Elizabeth Shell

Jameson Ross Sherrick

Nahayven Stacy Jace Shiver

Caroline Marie Smith

Jaya Michelle Smith

Jozie Leigh Smith

Reagan Nayvie Smith

Easton Arthur Spalding

Tyler Theo Lynn Spann

Adriana Lima Raquel Stamper

Pryor Sloan Sutton

Nevaeh Piper Storm Tadlock

Riley Shawn Taylor

Jeremiah Grey Teesateskie

Najayden Rilen Dawn Tessatuskie

Leilani Esme Thompson

Kyrielle Laicley Tomas

Rosalee Yureli Torres Medford

Mehera Rose Townsend

Abel Matthew Turner

Madison Grace Turner

Dallas Paxtynn Walker

Abel Walkingstick

Kuwaya Lorrina Walkingstick

Winston Kenneth Troy Walls

Harper Olivia Ward

Koslynn Kay Ward

Jace John Michael Watkins

Xavier Allen McKay Watkins

Ayla Breeann Watson

Eryx Cash Watty

Aria Jean Welch

Dre’Den Ga-La-Gi-Na Welch

Fredrick Charles Newt Wildcat

Arabella Lily Winchester

Raiden Zane Wolfe

Ryan Solace WayaAnida Wolfe

Tyree To-Hi-Gwo Wolfe

Kylie Rain Woodie

Ella Rose Lee Woodring

Annie Karsyn Woods

Landri Rhedding Yates

Joedok Clayton Young