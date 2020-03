Tribal Court Docket for March 13

This is a criminal docket date for the Cherokee Tribal Court. All of the defendants listed have only been charged with the crimes/offenses listed and should be considered innocent until proven guilty in a court of law.

ARMACHAIN, KEITH DOB: 3/22/1993 19CR1977- Assault on Female- DV (B. Murphy 10/7/19) No Bond Hornbuckle

ARMACHAIN, LARISSA DOB: 9/4/1985 16CR1016- Grand Larceny (>1,000) (Birchfield 5/12/16) 17CR2016- Larceny (Queen 11/1/17) 18CR1984- Larceny (Iadonisi 1/10/18) 18CR1985- Rec./Poss. Stolen Property (Iadonisi 1/10/18) 18CR1986- Forgery (Iadonisi 1/10/18) 18CR1987- False Pretenses (Iadonisi 1/10/18) 19CR1082- Larceny (Brown 4/2/19) 19CR1083- Criminal Mischief to Property (Brown 4/2/19) 19CR1879- Simple Assault (Wade 9/13/19) 19CR1938- Compulsory school attendance (Shayna Williams 9/27/19) 25,000 Cash Jackson

ARKANSAS, CRYSTAL BETH DOB: 5/21/1982 20CR0436- Second Degree Trespass (Cassandra Bowman 2/29/20) 20CR0471- Intoxicated and disruptive in public (D. Wolfe 3/6/20) 20CR0472- Failure to obey order of the court (D. Wolfe 3/6/20) 20CR0473- Second degree trespass (D. wolfe 3/6/20) 10-day hold TBA

BIGWITCH, ROBERT DOB: 12/12/1976 19CR2275- Resisting Lawful Arrest (A. Arthur 11/21/19) No bond Hornbuckle

BOWMAN, RONALD DOB: 2/5/1973 19CR1773- LARCENY (N. Wade 8/1/19) 19CR1774- ELDER ABUSE AND NEGLECT (N. Wade 8/1/19) 3,000.00 UNSEC. D. MOORE

BRADLEY/ Cucumber, RONDA DOB: 6/1/1965 20CR0414- Elder Abuse and Neglect (Murphy 2/24/20) 20CR0415- Resisting Lawful Arrest (Murphy 2/24/20) No Bond Phillips

BRADY, CLINTON DOB: 7/25/1971 20CR0449- Assault inflicting serious bodily injury (Murphy 3/1/20) 20CR0450- Assault w/ deadly weapon (Murphy 3/1/20) No bond hornbuckle

CALHOUN, LINDA DOB: 3/3/1977 18CR2726- Compulsory School Attendance (Lisa Cucumber 12/3/18) Review Kite

CROWE, FEATHER G. DOB:8/26/1998 19CR2419- SECOND DEGREE TRESPASS (John Hardy 12/9/19) 20CR0448- Poss. Sch. 2 (D. Wolfe 3/1/20) (New- No Bond) No Bond PHILLIPS

DAVIS, CAMILLE DOB: 4/19/1990 19CR1978- SIMPLE ASSAULT (B. Murphy 10/7/19) WINGATE 500 UNSEC.

DAVIS, VERRON DOB: 4/12/1978 19CR1460- INJURING REAL PROPERTY (J. Powell 6/11/19) 19CR1461- RESISTING LAWFUL ARREST (J. Powell 6/11/19) 19CR1462- DISORDERLY CONDUCT (J. Powell 6/11/19) 19CR1463- ASSAULT ON L.E.O. (J. Powell 6/11/19) NO BOND PHILLIPS

EVANS, NATHANIEL DOB: 10/5/1999 18CR2517- Probation Violation 19CR1571- Probation Violation 20CR0206- Poss. Contraband (A. Arthur 1/24/20) 20CR0207- Poss. Sch. 4 (A. Arthur 1/24/20) 20CR0208- DWI (A. Arthur 1/24/20) No Bond J. Moore

FRENCH, WALTER SAMUEL DOB: 8/8/1980 18CR1479- ASSAULT ON FEMALE (DV) (Conseen 6/20/18) 18CR2650- DRUGS: POSS. CON. SUB. (A. Arthur 11/11/18) 18CR2651- DRUGS: TRAFFICKING (A. Arthur 11/11/18) 19CR1047- ASSAULT ON FEMALE (DV) (Ofc. N. Wade 3/25/19) 19CR1112- LARCENY (Driver 4/9/19) 19CR1363- SECOND DEGREE TRESPASS (Hardy 5/20/19) HORNBUCKLE

GRIFFIN, NANCY DOB: 4/20/1965 18CR2271- PROBATION VIOLATION NO BOND PHILLIPS

JUMPER JR., GLENN DOB: 5/12/1987 19CR1169- Probation Violation 19CR2467- Probation Violation 19CR2187- Unauthorized use of motor vehicle No Bond Kite

LEDFORD, LESLIE DOB: 3/29/1983 20CR0478- Assault on L.E.O. (Murphy 3/7/20) 20CR0479- Drugs: Poss. Sch. 3 (Murphy 3/7/20) No bond J.moore

LEDFORD, JAMES ALLEN DOB: 3/12/1966 20CR0462- Poss. Sch. 2 (Matheson 3/3/20) 20CR0463- Poss. Sch. 4 (Matheson 3/3/20) No Bond J.moore

LESPIER, APRIL DOB: 4/25/1982 19CR2283- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 2 (Whitehead 11/26/19) 19CR2284- RESISTING LAWFUL ARREST (Whitehead 11/26/19) V. TEEM 10,000 UNSEC.

LOCUST, BEVERLY DOB: 7/22/1983 19CR1845- Grand Larceny (>1,000) (Velez 8/7/19) 19CR1846- Larceny (Velez 8/7/19)

LOCUST, XAVIER DOB: 1/14/1999 17CR1364- INJURY TO PUBLIC PROPERTY (Carpenter 7/6/17) 17CR1365- CRIMINAL MISCHIEF (Carpenter 7/6/17) REVIEW SMITH

LOSSIAH, KYLE DOB: 2/2/1988 19CR2194- SECOND DEGREE TRESPASS (GSO Leopard 10/27/19) 20CR0200- POSS. FIREARM BY FELON (Ofc. D. Wolfe 1/23/20) 20CR0211- POSS. W/INTENT TO SELL SCH. 2 (McKinney 1/23/20) NO BOND Williams

LOSSIE, TIMOTHY DOB: 6/20/1984 18CR0661- Obstructing Justice (Woodard 3/19/18) 18CR0933- Drugs: Poss. Sch. 2 (Wade 4/17/18) 19CR0334- DWLR (Wolfe 3/21/19) 19CR0335- Speeding (Wolfe 3/21/19) 19CR1084- Criminal Mischief (Brown 4/2/19) 19CR1085- Larceny (4/2/19) 19CR1937- Compulsory School Attendance (Shayna Williams 9/24/19) 20,000 Cash Smith

MANEY, RICHARD DOB: 4/13/1995 20CR0144- RESISTING LAWFUL ARREST (D. Wolfe 1/10/20) 20CR0145- PUBLIC INTOXICATION (D. Wolfe 1/10/20) 2,500 UNSEC. JACKSON

MAYE JR., CECIL DOB: 10/2/1983 20CR0224- Domestic Violence (S. Chekelelee 1/30/20) 20CR0225- DV- Assault on Female (S. Chekelelee 1/30/20) 2,500 Unsec. Waived

MCCOY, VERONICA DOB: 6/5/1972 17CR0289- Probation Violation 17CR0290- Probation Violation 20CR0398- DWI (Woodard 2/21/20) 25,000 Cash Large

MILLER, BESSIE DOB: 11/8/1984 20CR0133- Compulsory School Attendance (Lisa Cucumber 1/7/20) Jackson

MORGAN, FRANCES DOB: 10/1/1975 18CR2440- PROBATION VIOLATION 20CR0340- COMMUNICATING THREATS (Silvers 2/5/20) 20CR0341- Shild Abuse in Second Degree (Silvers 2/5/20) No Bond D. Moore

PARTON, REAGAN DOB: 12/27/1992 19CR1432- Probation violation (A. Arthur 6/6/19) 20CR0135- POSS. CON. SUB. SCH. 2 (D. Wolfe 1/8/20) 20CR0136- POSS. CON. SUB. SCH. 2 (D. Wolfe 1/8/20) 20CR0137- POSS. CON. SUB. SCH. 2 (D. Wolfe 1/8/20) 20CR0138- POSS. DRUG PARAPHERNALIA (D. Wolfe 1/8/20) 20CR0139- POSS. W/INTENT TO DELIVER PARAPHERNALIA (D. Wolfe 1/8/20) No bond (PV) SMITH

POWERS, SHANNON BRENT DOB: 2/26/1981 19CR2282- REC./POSS. STOLEN PROPERTY (Ofc. Whitehead 11/26/19) 25,000 cash HORNBUCKLE

RABY, JEREMY DOB: 7/8/1980 18CR1805- ASSAULT INFLICTING SERIOUS BODILY INJURY (J. Powell 8/7/18) 18CR2261- DRUG: SELL/DELIVERING SCH. 1 (Ofc. M. Shiver 9/20/18) 18CR2262- DRUGS: SELL/DELIVERING SCH. 1 (Ofc. M. Shiver 9/20/18) 18CR2263- DRUGS: SELL/DELIVERING SCH. 1 (Ofc. M. Shiver 9/20/18) 19CR0986- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 1 (Ofc. B. Murphy 3/10/19) 19CR0987- DRUGS: MANUFACTURING SCH. 1 (Ofc. B. Murphy 3/10/19) 19CR0988- DRUGS: TRAFFICKING IN OPIATE/HEROIN (Ofc. B. Murphy 3/10/19) 19CR1380- SECOND DEGREE TRESPASS (J. Taylor 5/27/19) 19CR1381- FILING FALSE EMERGENCY REPORT (J. Taylor 5/27/19) 19CR1382- RESISTING LAWFUL ARREST (J. Taylor 5/27/19) 19CR1383- FAILURE TO OBEY ORDER OF THE COURT (J. Taylor 5/27/19) PHILLIPS

RAMOS, RAVEN DOB: 11/18/1994 19CR1826- Child Abuse in Second Degree FTA 2,500 sec. Kite

REED, VITA DOB: 5/22/1981 20CR0160- CHILD ABUSE IN SECOND DEGREE (L. Woodard 1/15/20) 20CR0161- DWI (L. Woodard 1/15/20) WAIVED NO BOND

SEQUOYAH, JOHNSON DOB: 5/27/1982 19CR1024- PROBATION VIOLATION (D. Crow 3/16/19) 19CR1521- PROBATION VIOLATION (D. Wolfe 6/22/19) NO BOND HORNBUCKLE

SMITH, BUFORD DOB: 4/15/1972 18CR2350- Revoked License (C. Harris 10/4/18) D. Moore

SMITH, JULIE DOB: 1021/1967 19CR1537- Drugs: poss. Sch. 2 (Ofc. A. Arthur 6/27/19) 19CR1538- Drugs: Poss. Sch. 4 (Ofc. A. Arthur 6/27/19) 7,500 sec. V. Teem

SMITH-CABE, PRECIOUS DOB:11/2/1980 19CR2140- COMMUNICATING THREATS (Louise Cabe 10/25/19) 19CR2151- AGGRAVATED ELDER ABUSE (N. Ferguson 10/24/19) 1,000.00 UNSECURED HORNBUCKLE

SMITH, MARY DOB: 5/27/1985 18CR1406- Probation Violation No Bond 19CR0701- Drug Paraphernalia (C&F) 15,000 Cash Jackson

STANDINGDEER, VIRGINIA DOB: 8/5/1974 19CR0872- Public Nuisance Probation Violation 5,000 Unsec. D. Moore

SUNRHODES, CHRISTOPHER DOB: 8/27/1982 15CR0107- Simple Assault (Shawn Byfield 1/21/15) 500 sec. FTA TBA

SWAYNEY, DEWAYNE EDWARD DOB: 7/6/1969 20CR0480- Poss. Sch. 2 (J. Taylor 3/9/20) 20CR0481- Simple Poss. Marijuana (J. Taylor 3/9/20) 10-day hold TBA

TAYLOR, JONATHAN DOB: 4/2/1981 19CR1979- INTOXICATED AND DISRUPTIVE IN PUBLIC (J. Powell 10/8/19) 2,000 UNSEC. LARGE

THOMPSON, HOMER DOB: 12/29/1986 19CR1666- Breaking and Entering (Whitehead 7/22/19) 19CR2111- AGGRAVATED SEXUAL ABUSE (M. Shiver 6/4/19) 5,000 Cash Kite

TOINEETA, MARLENA DOB: 4/12/1978 18CR0529- PROBATION VIOLATION (J. Bradley 2/21/18) 18CR0539- PROBATION VIOLATION (J. Bradley 2/21/18) NO BOND HORNBUCKLE ON UNDERLYING

TOLLEY, CASSANDRA DOB: 1/3/1990 19CR0789- Probation Violation 20CR0383- 1 ST DEGREE TRESPASS (Chekelelee 2/15/20) No Bond Smith

WALKINGEAGLE, TARYN DOB: 4/9/1990 19CR2427- COMPULSORY SCHOOLATTENDANCE (Lisa Cucumber) FOX

WALKINGSTICK, ANDREA DOB: 3/28/1979 20CR0153- CHILD ABUSE IN SECOND DEGREE (Whitehead 1/14/20) 10,000 UNSEC. V. TEEM

WILDCAT, JOHN DOB: 7/14/1991 18CR2270- DRUGS: SEEL/DELIVER W/INTENT TO SELL SCH. 2 (McKinney 4/17/18) EARWOOD

WRIGHT, WILLIAM DOB: 8/18/1979 19CR2199- PROBATION VIOLATION (Jenkins 9/28/19) 19CR2203- PROBATION VIOLATION (Jenkins 9/28/19) 19CR2230- PROBATION VIOLATION (Jenkins 9/28/19) 19CR2235- PROBATION VIOLATION (Jenkins 9/28/19) 20CR0353- LARCENY (Carpenter 2/11/20) 20CR0354- POSS. STOLEN PROPERTY (Carpenter 2/11/20) 20CR0355- CRIMINAL CONSPRIACY (Carpenter 2/11/20) 20CR0368- Larceny (Chekelelee 2/10/20) 20CR0385- false pretenses (Jenkins 2/9/20) 20CR0386- Criminal Mischief (Jenkins 2/9/20) 20CR0455- Criminal Conspiracy (Jenkins 2/9/20) 20CR0456- False Pretenses (Jenkins 2/9/20) NO BOND J. MOORE