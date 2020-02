Tribal Court Docket for Feb. 26

This is a criminal docket date for the Cherokee Tribal Court. All of the defendants listed have only been charged with the crimes/offenses listed and should be considered innocent until proven guilty in a court of law.

• ARMACHAIN, LARISSA DOB: 9/4/1985 16CR1016- Grand Larceny (>1,000) (Birchfield 5/12/16) 17CR2016- Larceny (Queen 11/1/17) 18CR1984- Larceny (Iadonisi 1/10/18) 18CR1985- Rec./Poss. Stolen Property (Iadonisi 1/10/18) 18CR1986- Forgery (Iadonisi 1/10/18) 18CR1987- False Pretenses (Iadonisi 1/10/18) 19CR1082- Larceny (Brown 4/2/19) 19CR1083- Criminal Mischief to Property (Brown 4/2/19) 19CR1879- Simple Assault (Wade 9/13/19) 19CR1938- Compulsory school attendance (Shayna Williams 9/27/19) No bond Smith

CATOLSTER, DAMIAN DOB: 5/27/2001 19CR1862- INJURING REAL PROPERTY (Ofc. A. Arthur 9/11/19) 19CR1863- DRUGS: AGGRAVATED POSS. OF MARIJUANA (Ofc. A. Arthur 9/11/19) 19CR1864- DRUGS: POSS. OF DRUG PARAPHERNALIA (Ofc. A. Arthur 9/11/19) 2,500 SEC. McLean

HERNANDEZ, ANGEL DOB: 2/13/1989 19CR2114- REC./POSS. STOLEN PROPERTY (Wade 9/8/19) 19CR2115- FALSE PRETENSES (Wade 9/8/19) 10-day temp. hold TBA

HORNBUCKLE, PAUL DOB: 5/14/1959 19CR1558- DWI: FTA (Woodard 6/28/19) 20CR0400- DWI (Silvers 2/21/20) 1,500 sec. TBA

LOCUST, ADRIANNE DOB: 9/1/1997 19cr1796- Drugs: Poss. Sch. 2 FTA (Arthur 8/28/19) 2,500 Sec. Hornbuckle

LOSSIE, TIMOTHY DOB: 6/20/1984 18CR0661- Obstructing Justice (Woodard 3/19/18) 18CR0933- Drugs: Poss. Sch. 2 (Wade 4/17/18) 19CR0334- DWLR (Wolfe 3/21/19) 19CR0335- Speeding (Wolfe 3/21/19) 19CR1084- Criminal Mischief (Brown 4/2/19) 19CR1085- Larceny (4/2/19) No bond Smith

LOSSIAH, KYLE DOB: 2/2/1988 19CR2194- SECOND DEGREE TRESPASS (GSO Leopard 10/27/19) 20CR0200- POSS. FIREARM BY FELON (Ofc. D. Wolfe 1/23/20) 20CR0211- POSS. W/INTENT TO SELL SCH. 2 (McKinney 1/23/20) NO BOND Williams

LOSSIAH, SAMMI DOB: 7/17/1981 18CR2891- SPRING LOADED KNIFE (A. Arthur 12/13/18) 18CR2892- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 4 (A. Arthur 12/13/18) 18CR2893- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 1 (A. Arthur 12/13/18) 18CR2894- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 1 (A. Arthur 12/13/18) 19CR0835- FAILURE TO OBEY ORDER OF THE COURT (A. Arthur 2/3/19) 19CR0854- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 1 (A. Arthur 2/2/19) 19CR0855- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 1 (A. Arthur 2/2/19) 19CR0856- DRUGS: M/S/D/P W/INTENT TO SELL SCH. 1 (A. Arthur 2/2/19) 5,000.00 UNSECURED HORNBUCKLE

MCCOY, VERONICA DOB: 6/5/1972 20CR0398- DWI (Woodard 2/21/20) 10-day temp. hold TBA

PANTHER, RODNEY DOB: 11/22/1986 20CR0393- DWLR (D. Wolfe 2/21/20) 10- day temp. hold TBA

SMITH, JOHN DOB: 3/14/1984 19CR1658- Larceny- Probation Violation (Smith 7/19/19) 19CR2144- Larceny (Velez 10/4/19) 19CR2145- Rec./Poss. Stolen Property (Velez 10/4/19) No Bond Fox on Underlying

SMITH, PAMELA DOB: 5/7/1966 18CR0350- Probation Violation No bond Hornbuckle on underlying

STANDINGDEER, VIRGINIA DOB: 8/5/1974 19CR0872- Public Nuisance Probation Violation No bond D. Moore on underlying

SWAYNEY, JAMES EDWARD DOB: 11/1/1978 18CR1773- Probation Violation 20CR0066- DWLR (D. Cline 1/10/20) 20CR0067- Fictious Reg. Plate (D. Cline 1/10/20) No bond Phillips on Underlying

TOLLEY, CASSANDRA DOB: 1/3/1990 20CR0383- 1 ST DEGREE TRESPASS (Chekelelee 2/15/20) No Bond TBA

WALKINGEAGLE, JOHN DOB: 11/1/ 1971 18CR2652- DRUGS: POSS. CON. SUB. (Ofc. A. Arthur 11/11/18) 18CR2653- DRUGS: TRAFFICKING (Ofc. A. Arthur 11/11/18) 19CR1600- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 2 (Ofc. A. Arthur 11/11/18) 19CR1601- DRUGS: M/S/D/P W/INTENT TO SELL SCH.2 (Ofc. A. Arthur 11/11/18) 19CR2245- ASSAULT WITH DEADLY WEAPON: INFLICT SERIOUS INJURY (Ferguson 11/16/19) 19CR2246- ASSAULT ON A FEMALE (Ferguson 11/16/19) 19CR2256- AGGRAVATED WEAPONS OFFENSE (Ferguson 11/16/19) NO BOND Wingate

WOLFE, BRITTANY DOB: 10/2/1995 20CR0397- DWLR (Arthur 2/21/20) 10-day temp. hold TBA

WOLF, JASON DOB: 3/19/2001 20CR0212- CRIM. MISCHIEF (Allen 1/23/20) 20CR0213- CHILD ABUSE IN 2 ND DEGREE (Allen 1/23/20) 10-day temp. hold TBA

WRIGHT, WILLIAM DOB: 8/18/1979 19CR2199- PROBATION VIOLATION (Jenkins 9/28/19) 19CR2203- PROBATION VIOLATION (Jenkins 9/28/19) 19CR2230- PROBATION VIOLATION (Jenkins 9/28/19) 19CR2235- PROBATION VIOLATION (Jenkins 9/28/19) 20CR0353- LARCENY (Carpenter 2/11/20) 20CR0354- POSS. STOLEN PROPERTY (Carpenter 2/11/20) 20CR0355- CRIMINAL CONSPRIACY (Carpenter 2/11/20) 20CR0368- Larceny (Chekelelee 2/10/20) NO BOND J. MOORE