Tribal Court Docket for Feb. 20

This is a criminal docket date for the Cherokee Tribal Court. All of the defendants listed have only been charged with the crimes/offenses listed and should be considered innocent until proven guilty in a court of law.

Cherokee Tribal Court

2/20/2020

BLANTON, DAMIAN DOB: 2/22/2000 19CR1896- INTOXICATED AND DISRUPTIVE IN PUBLIC (Ofc. C. Evans 9/14/19) 1,000 UNSEC. Large

BRADY, NATHAN DOB: 3/4/1982 19CR0439- REVOKED LICENSE (D. Wolfe 4/24/19) 19CR1123- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 2 (Sgt. Silvers 4/12/19) 20CR0027- REVOKED LICENSE (Silvers 12/26/19) Jackson

CATOLSTER, DAMIAN DOB: 5/27/2001 19CR1862- INJURING REAL PROPERTY (Ofc. A. Arthur 9/11/19) 19CR1863- DRUGS: AGGRAVATED POSS. OF MARIJUANA (Ofc. A. Arthur 9/11/19) 19CR1864- DRUGS: POSS. OF DRUG PARAPHERNALIA (Ofc. A. Arthur 9/11/19) 2,500 SEC. WAIVED

CLINE, PLUMMER ALYSSA DOB: 8/29/1989 20CR0356- OBSTRUCTING JUSTICE (Whitehead 2/11/20) 20CR0357- LARCENY (Whitehead 2/11/20) 20CR0358- POSS. STOLEN PROPERTY (Whitehead 2/11/20) 20CR0359- CRIMINAL CONSPRIACY (Whitehead 2/11/20) 20CR0369- Compulsory school attendance (Shayna Williams 2/11/20) 5,000 secured posted Large

DRIVER, EDWINA DOB: 9/23/1987 20CR0134- COMPULSORY SCHOOL ATTENDANCE (Shayna Williams 1/9/20) TBA

HICKS, CORTNEY DOB: 9/30/1991 20CR0228- POSS. CON. SUB. SCH. 2 (Ofc. D. Wolfe 1/31/20) 20CR0229- POSS. W/INTENT TO USE DRUG PARAPHERNALIA (Ofc. D. Wolfe 1/31/20) 2,000 UNSEC. TBA

JACKSON, HOLLY DOB: 8/13/1993 19CR2443- SIMPLE ASSAULT (Maggie Jackson 12/22/19) 1,000 UNSEC. WAIVED

JACKSON, RAIN DOB: 9/13/1994 19CR0193- REVOKED LICENSE (Driver 1/26/19) 19CR0742- REVOKED LICENSE (D. Wolfe 9/12/19) 19CR1296- FAILURE TO OBEY COURT ORDER (L. Woodard 5/10/19) 19CR1297- REVOKED LICENSE (L. Woodard 5/10/19) 19CR1081- REC./POSS/ STOLEN PROPERTY (Ofc. Jenkins 3/17/19) 19CR1876- FAILURE TO OBEY ORDER OF THE COURT (L. Woodard 9/13/19) 19CR1889- CRIMINAL CONSPIRACY (A. Arthur 9/12/19) 19CR2412- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 1 (A. Arthur 12/8/19) 19CR2413- DRUGS: POSS. W/INTENT TO SELL SCH. 1 (A. Arthur 12/8/19) 19CR2414- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 2 (A. Arthur 12/8/19) 19CR2415- DRUGS: POSS. W/INTENT TO SELL SCH. 2 (A. Arthur 12/8/19) NO BOND J. MOORE

LESPIER, APRIL DOB: 4/25/1982 19CR2283- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 2 (Whitehead 11/26/19) 19CR2284- RESISTING LAWFUL ARREST (Whitehead 11/26/19) V. TEEM 10,000 UNSEC.

LONG, BENJAMIN CODY DOB: 10/4/1983 19CR2405- FELONY TEMPERING WITH PUBLIC RECORDS 19CR2406- FELONY OBSTRUCTING GOVERNMENTAL FUNCTIONS NO BOND B. SMITH

LOSSIAH, KYLE DOB: 2/2/1988 19CR2194- SECOND DEGREE TRESPASS (GSO Leopard 10/27/19) 20CR0200- POSS. FIREARM BY FELON (Ofc. D. Wolfe 1/23/20) 20CR0211- POSS. W/INTENT TO SELL SCH. 2 (McKinney 1/23/20) NO BOND J. MOORE

MAYE, CASSANDRA DOB: 3/4/1991 20CR0222- OBSTRUCTING GOVERNMENTAL FUNCTIONS (D. Wolfe) 20CR0223- RESISTING LAWFUL ARREST (D. Wolfe) 2,500 CASH TBA

MCCOY, RHONDA DOB: 7/13/1974 20CR0219- FORGERY (Ofc. C. Farmer 12/6/19) 20CR0220- FALSE PRETENSES (Ofc. C. Farmer 12/6/19) 20CR0221- FORGERY (Ofc. C. Farmer 12/6/19) 1,500 SEC. TBA

MONTELONGO JR., DAVID DOB: 5/14/1979 19CR2276- ROBBERY (Ofc. A. Arthur 11/21/19) 2,500 UNSEC. D. MOORE

PRICE, AMBER DOB:2/23/1989 18CR2485- GRAND LARCENY (>1,000) (Iadonisi 6/2-8/28/18) 18CR2486- EMBEZZLEMENT (Iadonisi 6/2-8/28/18) JACKSON

REED, ANTHONY DOB: 10/18/1978 18CR2588- DRUGS: M/S/F/P SCH. 2 (Hyatt 10/25/18) 18CR2589- DRUGS: TRAFFICKING (Hyatt 10/25/18) 18CR2590- DRUGS: POSS. SCH. 1 (Hyatt 10/25/18) 5,000 SEC. SMITH

SEQUOYAH, JOHNSON DOB: 5/27/1982 19CR1024- PROBATION VIOLATION (D. Crow 3/16/19) 19CR1521- PROBATION VIOLATION (D. Wolfe 6/22/19) NO BOND HORNBUCKLE

STAMPER, LYNSEY DOB: 7/1/1988 19CR1712- FALSE PRETENSES (Carpenter 8/6/19) JACKSON

TOINEETA, MARLENA DOB: 4/12/1978 18CR0529- PROBATION VIOLATION (J. Bradley 2/21/18) 18CR0539- PROBATION VIOLATION (J. Bradley 2/21/18) NO BOND HORNBUCKLE ON UNDERLYING

WALKINGEAGLE, JOHN DOB: 11/1/ 1971 18CR2652- DRUGS: POSS. CON. SUB. (Ofc. A. Arthur 11/11/18) 18CR2653- DRUGS: TRAFFICKING (Ofc. A. Arthur 11/11/18) 19CR1600- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 2 (Ofc. A. Arthur 11/11/18) 19CR1601- DRUGS: M/S/D/P W/INTENT TO SELL SCH.2 (Ofc. A. Arthur 11/11/18) 19CR2245- ASSAULT WITH DEADLY WEAPON: INFLICT SERIOUS INJURY (Ferguson 11/16/19) 19CR2246- ASSAULT ON A FEMALE (Ferguson 11/16/19) 19CR2256- AGGRAVATED WEAPONS OFFENSE (Ferguson 11/16/19) NO BOND PARTON

WATTY, JONAH DOB: 10/20/1977 19CR1664- ASSAULT WITH DEADLY WEAPON INFLICTING SERIOUD INJURY (Ofc. A. Arthur 7/21/19) WAS PARTON

WEST, ALEXANDER DOB: 5/22/1961 19CR2057- REVOKED LISCENSE (D. Wolfe 11/8/19) WAIVED

WILDCAT, JOHN R10761 DOB: 7/14/1991 18CR2270- DRUGS: SEEL/DELIVER W/INTENT TO SELL SCH. 2 (McKinney 4/17/18) EARWOOD

WRIGHT, WILLIAM DOB: 8/18/1979 19CR2199- PROBATION VIOLATION (Jenkins 9/28/19) 19CR2203- PROBATION VIOLATION (Jenkins 9/28/19) 19CR2230- PROBATION VIOLATION (Jenkins 9/28/19) 19CR2235- PROBATION VIOLATION (Jenkins 9/28/19) 20CR0353- LARCENY (Carpenter 2/11/20) 20CR0354- POSS. STOLEN PROPERTY (Carpenter 2/11/20) 20CR0355- CRIMINAL CONSPRIACY (Carpenter 2/11/20) 20CR0368- Larceny (Chekelelee 2/10/20) NO BOND J. MOORE