Tribal Court Docket for Feb. 19

This is a criminal docket date for the Cherokee Tribal Court. All of the defendants listed have only been charged with the crimes/offenses listed and should be considered innocent until proven guilty in a court of law.

BIRD, NICHOLA DOB: 12/13/1983 18CR0137- ELDER ABUSE AND NEGLECT (Sgt. Taylor 1/15/18) 18CR0138- ASSAULT BY STRANGULATION (Sgt. Taylor 1/15/18) 18CR0139- ASSAULT ON A FEMALE (Sgt. Taylor 1/15/18) 18CR2666- REC./POSS. STOLEN PROPERTY (Ofc. Driver 11/12/18) 18CR2878- CRIMINAL CONSPIRACY (Ofc. C. Wade 12/12/18) 18CR2879- Larceny (Ofc. C. Wade 12/12/18) 18CR2889- REC./POSS, STOLEN PROPERTY (Ofc. C. Wade 12/13/18) 19CR1924- AID/ABET/ ACCESSORY BEFORE THE FACT (Ofc. D. Wolfe 9/25/19) 20CR0167- SECOND DEGREE TRESPASS (April Bird 1/16/20) HORNBUCKLE

BIRD, REGINA DOB: 2/17/1993 19CR2258- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 1 (Ofc. T. Brooks 11/20/19) 19CR2259- DRUGS: M/S/D/P W/INTENT TO SELL SCH. 2 (Ofc. T. Brooks 11/20/19) 2,000 SEC. TBA

BRADLEY, CECILIA DOB: 5/14/1991 19CR1527- ASSAULT ON L.E.O. (J. Silvers 6/23/19) 19CR1528- ASSAULT ON L.E.O. (J. Silvers 6/23/19) 19CR2401- ESCAPE (PO J. Bradley 10/22/19) NO BOND HORNBUCKLE

CHILDERS, LUCINDA FAYE DOB:4/23/1982 19CR1414- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 2 (Ofc. Shivers 6/4/19) 19CR1415- DRUGS: SIMPLE POSS. MARIJUANA (Ofc. Shivers 6/4/19) 7,500.00 SECURED 19CR1969- CRIMINAL MISCHIEF TO PROPERTY (Driver 10/7/19) 19CR1970- BREAKING AND ENTERING (Driver 10/7/19) 19CR1971-LARCENY (Driver 10/7/19) 19CR1972- REC./ POSS. STOLEN PROPERTY (Driver 10/7/19) 19CR1973- OBSTRUCTING JUSTICE (Driver 10/7/19) 19CR1974- LARCENY (Driver 10/7/19) 19CR1975- GRAND LARCENY (>1,000) (Driver 10/7/19) 19CR1976- UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEHICLE (Driver 10/7/19) NO BOND KITE

CROWE, AMBER DOB: 3/4/1987 19CR2417- SECOND DEGREE TRESPASS 19CR2317- POSS. LESS THAN ½ OZ OR MARIJUANA 1,500 TBA

CROWE, CASSANDRA DOB: 7/2/1992 18CR1448- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 2 (A. Queen 6/10/18) 18CR1449- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 2 (A. Queen 6/10/18) 18CR2248- DRUGS: SELL/DELIVERING SCH. 2 (McKinney 9/20/18) 20CR0127- POSS. W/INTENT TO SELL SCH. 1 (A. Arthur 12/12/19) 20CR0128- TRAFFICKING OPIATE/HEROIN (A. Arthur 12/12/19) 20CR0129- POSS./PROVIDING CONTRABAND (A. Arthur 12/12/19) NO BOND HORNBUCKLE

DAVIS III, WILLIAM DOB: 9/27/1975 19CR1282- ASSAULT INFLICTING SERIOUS BODILY INJURY (N. Wade 4/30/19) 1,500 UNSEC. LARGE

DAVIS, VERRON DOB: 4/12/1978 19CR1460- INJURING REAL PROPERTY (J. Powell 6/11/19) 19CR1461- RESISTING LAWFUL ARREST (J. Powell 6/11/19) 19CR1462- DISORDERLY CONDUCT (J. Powell 6/11/19) 19CR1463- ASSAULT ON L.E.O. (J. Powell 6/11/19) NO BOND PHILLIPS

FRENCH, WALTER SAMUEL DOB: 8/8/1980 18CR1479- ASSAULT ON FEMALE (DV) (Conseen 6/20/18) 18CR2650- DRUGS: POSS. CON. SUB. (A. Arthur 11/11/18) 18CR2651- DRUGS: TRAFFICKING (A. Arthur 11/11/18) 19CR1047- ASSAULT ON FEMALE (DV) (Ofc. N. Wade 3/25/19) 19CR1112- LARCENY (Driver 4/9/19) 19CR1363- SECOND DEGREE TRESPASS (Hardy 5/20/19) HORNBUCKLE

GEORGE, ELICIO DOB: 7/17/1996 17CR0176- W/OUT BEING A LICENSED DRIVER IN NC (Ofc. B.S Chekelelee 12/2/17) 17CR0177- CARELESS AND RECKLESS (Ofc. B. S. Chekelelee 12/2/17) 19CR2465- RESISTING LAWFUL ARREST (Ofc. D. Wolfe 12/26/19) 19CR2466- CRIMINAL MISCHIEF TO PROPERTY (Ofc. D. Wolfe 12/26/19) 2,500 UNSEC. KITE

HOLIDAY, SIAH DOB: 11/29/2001 20CR0196- BREAKING AND ENTERING (D. Allen 1/20/20) 20CR0197- LARCENY (D. Allen 1/20/20) PERSONAL RECOG. TBA

HORNBUCKLE, STEPHANIE DOB: 4/3/1973 20CR0178- COMPULSORY SCHOOL ATTENDANCE (Lisa Cucumber 1/17/20) SUMMONS TBA

JUMPER JR., GLENN DOB: 5/12/1987 19CR1169- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 2 (Ofc. C. Farmer 4/6/19) 19CR1726- DWI (Ofc. A. Climbingbear 8/11/19) 19CR2187- UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEHICLE (Glenn Jumper Sr. 11/12/19) 19CR2467- POSS. W/INTENT TO SELL SCH. 2 (Ofc. D. Wolfe 12/27/19) 19CR2475- TRAFFICKING METHAMPHETAMINE (Ofc. D. Wolfe 12/27/19) 5,000.00 SECURED KITE

LAMBERT CHARLES DOB: 8/29/1949 20CR0168- PUBLIC INTOXICATION (Ofc. C. Farmer 1/16/20) PERSONAL RECOG. TBA

LEQUIRE JR., CHARLES DOB: 10/26/1974 19CR2190- ASSAULT W/DEADLY WEAPON INFLICT SERIOUS INJURY (N. Ferguson 11/13/19) 19CR2191- ASSAULT INFLICTING SERIOUS BODILY INJURY (N. Ferguson 11/13/19) 19CR2192- AGGRAVATED WEAPONS OFFENSE (N. Ferguson 11/13/19) NO BOND HORNBUCKLE

LITTLEJOHN, MICHEAL DOB: 12/24/1960 20CR0166- SECOND DEGREE TREPASS (Sgt. T. Brooks 1/16/2020) 20CR0115- SECOND DEGREE TREPASS (NOT SERVED) (David Smoker 1/3/20) 1,000 UNSEC. TBA

LITTLEJOHN, ROBERT 18CR2869- WEAPONS OFFENSE Defendant has plead 10/23/2019 but is wanting his items returned

LOCUST, ADRIANNE DOB: 9/1/1997 19CR1796- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 2 (A. Arthur 8/28/19) HORNBUCKLE

LOSSIAH, SAMMI DOB: 7/17/1981 18CR2891- SPRING LOADED KNIFE (A. Arthur 12/13/18) 18CR2892- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 4 (A. Arthur 12/13/18) 18CR2893- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 1 (A. Arthur 12/13/18) 18CR2894- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 1 (A. Arthur 12/13/18) 19CR0835- FAILURE TO OBEY ORDER OF THE COURT (A. Arthur 2/3/19) 19CR0854- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 1 (A. Arthur 2/2/19) 19CR0855- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 1 (A. Arthur 2/2/19) 19CR0856- DRUGS: M/S/D/P W/INTENT TO SELL SCH. 1 (A. Arthur 2/2/19) 5,000.00 UNSECURED HORNBUCKLE

MANEY, DALTON DOB: 3/16/2000 19CR1783- SEXUAL ABUSE OF MINOR WARD (Howell 9/30/18) 19CR1784- CHILD ABUSE IN THE FIRST DEGREE (Howell 9/30/18) 5,000 UNSEC. WILLIAMS

MANEY, KATHY DOB: 3/18/1976 19CR1563- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 3 (Ofc. J. Powell 6/30/19) 19CR1564- DWI (Ofc. J. Powell 6/30/19) 19CR1565- REVOKED LICENSE (Ofc. J. Powell 6/30/19) 2,000.00 UNSECURED HORNBUCKLE

PARTON, REAGAN DOB: 12/27/1992 19CR1432- Probation violation (A. Arthur 6/6/19) 20CR0135- POSS. CON. SUB. SCH. 2 (D. Wolfe 1/8/20) 20CR0136- POSS. CON. SUB. SCH. 2 (D. Wolfe 1/8/20) 20CR0137- POSS. CON. SUB. SCH. 2 (D. Wolfe 1/8/20) 20CR0138- POSS. DRUG PARAPHERNALIA (D. Wolfe 1/8/20) 20CR0139- POSS. W/INTENT TO DELIVER PARAPHERNALIA (D. Wolfe 1/8/20) No bond (PV) SMITH

POWERS, SHANNON BRENT DOB: 2/26/1981 19CR2282- REC./POSS. STOLEN PROPERTY (Ofc. Whitehead 11/26/19) 25,000 cash HORNBUCKLE

RABY JOHN DOB: 12/6/10985 18CR2669- DRUGS: SIMPLE POSS. MARIJUANA (Ofc. D. Wolfe 11/15/18) 18CR2670- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 4 (Ofc. D. Wolfe 11/15/18) 18CR2671- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 2 (Ofc. D. Wolfe 11/15/18) 18CR2672- DRUGS: POSS. DRUG PARAPHERNLAIA (Ofc. D. Wolfe 11/15/18) 18CR1722- ASSAULT ON L.E.O. (Ofc. M. Selby 7/20/18) 18CR1723- OBSTRUCTING GOVERNMENTAL FUNCTIONS (Ofc. M. Selby 7/20/18) HORNBUCKLE

RABY, JEREMY DOB: 7/8/1980 18CR1805- ASSAULT INFLICTING SERIOUS BODILY INJURY (J. Powell 8/7/18) 18CR2261- DRUG: SELL/DELIVERING SCH. 1 (Ofc. M. Shiver 9/20/18) 18CR2262- DRUGS: SELL/DELIVERING SCH. 1 (Ofc. M. Shiver 9/20/18) 18CR2263- DRUGS: SELL/DELIVERING SCH. 1 (Ofc. M. Shiver 9/20/18) 19CR0986- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 1 (Ofc. B. Murphy 3/10/19) 19CR0987- DRUGS: MANUFACTURING SCH. 1 (Ofc. B. Murphy 3/10/19) 19CR0988- DRUGS: TRAFFICKING IN OPIATE/HEROIN (Ofc. B. Murphy 3/10/19) 19CR1380- SECOND DEGREE TRESPASS (J. Taylor 5/27/19) 19CR1381- FILING FALSE EMERGENCY REPORT (J. Taylor 5/27/19) 19CR1382- RESISTING LAWFUL ARREST (J. Taylor 5/27/19) 19CR1383- FAILURE TO OBEY ORDER OF THE COURT (J. Taylor 5/27/19) PHILLIPS

SADONGEI, YALEGWO KI DOB: 11/12/2000 19CR2433- HOMICIDE IN SECONDE DEGREE (Howell 12/13/19) 250,000 Cash HORNBUCKLE

SEQUOYAH, CHERYL DOB: 4/16/1979 15CR1083- REVOKED LICENSE (Ofc. D. Allen 5/13/15) 15CR1342- DRUGS: POSS. CON. SUB. (Ofc D. Allen 7/17/15) 15CR1343- DRUGS: POSS. DRUG PARAPHERNALIA (Ofc. D. Allen 7/17/15) 19CR0007- DRUGS: M/S/D/P W/INTENT TO SELL SCH. 3 (Ofc. L. Woodard 1/3/19) 19CR0008- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 2 (Ofc. L. Woodard 1/3/19) HORNBUCKLE

SHERILL, JOHN DOB: 3/25/1987 18CR0689- OBSTRUCTING GOVERNMENTAL FUNCTIONS (Climbingbear 3/25/18) 18CR1288- W/O HAVING ELECTRONIC INSPECTION QUTHORIZATION FOR VEHICLE (D. Allen 6/20/18) 18CR1289- DRIVERS LICENSED REVOKED (D. Allen 6/20/18) 18CR1325- REVOKED LICENSE: FICTICOUS REG. PLATE (A. Arthur 6/30/18) 18CR1600- REVOKED LICENSE (C. Harris 7/19/18) 18CR1708- CHILD ABUSE IN SECOND DEGREE (C. Harris 7/19/18) 18CR1710- LARCENY (J. Panther 11/20/17 18CR1711- FALSE PRETENSES (J. Panther 11/20/17 18CR2058- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 2 (D. Wright 9/5/18) 20CR0186- POSS. CON. SUB. SCH. 2 (A. Arthur 1/16/20) 20CR0187- POSS. CON. SUB. SCH. 2 (A. Arthur 1/16/20) 20CR0188- POSS. STOLEN PROPERTY (A. Arthur 1/16/20) 7,500 SEC. PHILLIPS

SMITH, JULIE DOB: 1021/1967 19CR1537- Drugs: poss. Sch. 2 (Ofc. A. Arthur 6/27/19) 19CR1538- Drugs: Poss. Sch. 4 (Ofc. A. Arthur 6/27/19) 7,500 sec. V. Teem

SMITH-CABE, PRECIOUS DOB:11/2/1980 19CR2140- COMMUNICATING THREATS (Louise Cabe 10/25/19) 19CR2151- AGGRAVATED ELDER ABUSE (N. Ferguson 10/24/19) 1,000.00 UNSECURED HORNBUCKLE

SWAYNEY, DANNY DOB: 8/11/1977 19CR1442- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 1 (Ofc. A. Arthur 6/7/19) 7,500 SEC. D. MOORE

SWAYNEY, JAMES DONALD DOB: 10/15/1987 19CR0982- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH.4 (L. Woodard 3/8/19) 19CR1459- LARCENY (Jenkins 6/11/19) 500.00 UNSECURED HORNBUCKLE

TOINEETA, VICTORIA DOB: 9/16/1990 18CR2029- Drugs: poss. Sch. 1 (Ofc. A. Arthur 8/31/18) 18CR2030- Drugs: Poss. Sch. 2 (Ofc. A. Arthur 8/31/18) 18CR2031- Providing Contraband (Ofc. A. Arthur 8/31/18) 18CR2032- Obstructing govt functions (Ofc. A. Arthur 8/31/18) 19CR2468- POSS. CON. SUB. SCH. 2 (Ofc. D. Wolfe 12/27/19) 19CR2469- POSS. W/INTENT TO SELL SCH 2. (Ofc. D. Wolfe 12/27/19) 19CR2470- POSS. CON. SUB. SCH. 5 (Ofc. D. Wolfe 12/27/19) 19CR2471-OBSTRUCTING GOVERNMENTAL FUNCTIONS (Ofc. D. Wolfe 12/27/19) 19CR2474- TRAFFICKING IN METHAMPHETAMINE (Ofc. D. Wolfe 12/27/19) NO BOND PHILLIPS

WAHNETAH, KYLE DOB: 1/4/1991 19CR2206- LARCENY (Det. Valez 10/31/19) 19CR2207- CRIMINAL CONSPIRACY (Det. Valez 10/31/19) 5,000.00 SECURED KITE

WATTY, AWEEUSTI DOB: 7/28/2000 20CR0050- SIMPLE POSS. MARIJUANA (C. Farmer 12/22/19) CITATION TBA

WATTY, TOREE DOB: 1/6/1992 20CR0351- DRUGS: POSS. SCH 1. (B.S. Chekelelee 2/7/20) NO BOND HORNBUCKLE

WELCH, EMERSON DOB: 12/16/1977 17CR1248- REVOKED LICENSE (Ofc. D. Cline 8/7/17) 18CR0348- SECOND DEGREE TRESPASS (W. Morrow 2/12/18) 18CR0632- SECOND DEGREE TRESPASS (Harrahs casino 3/13/18) 18CR0650- BURGLARY (Ofc. A. Queen 3/18/18) 18CR0741- DRUGS: POSS. CON. SUB. (Ofc. L. Woodard 4/2/18) 18CR1957- FIRST DEGREE TRESPASS (Neadeau 8/16/18) 18CR2600-ASSAULT ON FEMALE DV (Ofc. C. Wade 10/27/18) 19CR1204- DRUGS: POSS. CON. SUB. (Ofc. D. Wolfe 4/26/19) 19CR1801- DRUGS: POSS. CON. SUB. (Ofc. L. Woodard 8/29/19) HORNBUCKLE

WOLFE II., LEONARD DOB: 8/19/1991 17CR0978- DRUGS: IMPORTING CON. SUB. (M. Shiver 6/6/17) 17CR0979- DRUGS: TRAFFICKING (M. Shiver 6/6/17) 17CR0980- DRUGS: M/S/D/P W/INTENT TO SELL (M. Shiver 6/6/17) 17CR0981- DRUGS: POSS. CON. SUB. (M. Shiver 6/6/17) 17CR0982- DRUGS: POSS. DRUG PARAPHERNLAIA (M. Shiver 6/6/17) 18CR2026- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 2 (Ofc. A. Arthur 8/31/18) 18CR2092- FAILURE TO OBEY ORDER OF THE COURT (Ofc. J. Jones 9/12/18) 19CR0130- WEAPONS OFFENSE (Ofc. D. Wolfe 1/7/19) 40,000 SEC. HORNBUCKLE

WOOTEN, CORDALE DOB: 12/26/1999 19CR1785- CHILD ABUSE IN THE FIRST DEGREE (Howell 9/30/18) 19CR1786- SEXUAL ABUSE OF MINOR WARD (Howell 9/30/18) 5,000 UNSEC. LARGE

ZEPEDA, GUSSY DOB: 11/2/1962 19CR0653- SIMPLE POSS. MARIJUANA (J. Silvers 7/17/19) LARGE