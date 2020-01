Tribal Court Docket for Wednesday, Jan. 15

This is a criminal docket date for the Cherokee Tribal Court. All of the defendants listed have only been charged with the crimes/offenses listed and should be considered innocent until proven guilty in a court of law.

BADILLO, PAUL DOB: 4/22/1994 19CR0866- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 2 19CR0867- DRUGS: POSS. WI/INTENT TO SELL SCH. 2 19CR0868- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 1 19CR0869- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 4 19CR1183- FILING FALSE EMERGENCY REPORT 19CR1498- DRUGS: POSS. W/INTENT TO SELL SCH. 2 19CR1499- TRAFFICKING IN METHAMPHETAMINE/AMPHETAMINE 19CR1500- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 2 NO BOND FOX

BIRD, EDDIE DOB: 4/26/1990 19CR0568- POSS. OF MARIJUANA PERSONAL RECOG. SMITH

BIRD, NICHOLAS DOB: 12/13/1983 18CR0137- ELDER ABUSE AND NEGLECT 18CR0138- ASSAULT BY STRANGULATION 18CR0139- ASSAULT ON FEMALE 18CR2666- REC./POSS/ STOLEN PROPERTY 19CR1924- AID/ABET/ACT IN CENCERT/ ACCESSORY BEFORE THE FACT NO BOND HORNBUCKLE

BIRD, STEVEN DOB: 1/3/1980 19CR2083- CHILD ABUSE SECOND DEGREE (PV) 19CR2086- ASSAULT BY STRANGULATION (PV) 19CR2087- ASSAULT W/ DEADLY WEAPON (PV) NO BOND HORNBUCKLE

BOWMAN, RONALD DOB: 2/5/1973 19CR1773- LARCENY 19CR1774- ELDER ABUSE AND NEGLECT 3,000.00 UNSEC. D. MOORE

BRADLEY, ALFRED DOB: 5/19/1976 18CR2259- DRUGS: SELL/DELIVER SCH. 1 5,000.00 UNSEC. HORNBUCKLE

BURGESS, DEIJA DOB: 9/19/1995 17CR1302- CHILD ABUSE SECOND DEGREE 5,000.00 UNSEC. SMITH

BURKE, LISA DOB: 1/19/1973 18CR2648- DRUGS: TRAFFICKING 18CR2649- DRUGS: POSS. CON. SUB. 19CR1314- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 1 19CR1315- DRUGS: POSS W/INTENT TO SELL SCH. 1 19CR1316- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 2 19CR1317- DRUGS: POSS. W/INTENT SELL SCH. 2 19CR1318- OBSTRUCTING GOVERNMENTAL FUNCTIONS HORNBUCKLE

CATOLSTER, DAMIEN DOB: 5/27/2001 19CR1862- INJURING REAL PROPERTY 19CR1863- DRUGS: AGG. POSS. OF MARIJUANA 19CR1864- DRUGS: POSS. OF DRUG PARAPHERNALIA 2,500.00 SEC. WAIVED

CHEKELELEE, KALEB DOB: 10/06/1986 18CR2969- DRUGS: AGG. POSS. OF MARIJUANA 18CR2970- DRUGS: POSS. OF DRUG PARAPHERNALIA 18CR2971- DRUGS: M/S/D/P W/INTENT TO SELL SCH. 6 10,000.00 SEC. SMITH

CISNEROS, ANGELA DOB: 11/14/1987 19CR2212- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 1 19CR2213- DRUGS: SIMPLE POSS. MARIJUANA 19CR2214- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 2 1,500.00 UNSEC. JACKSON

CLINE, WILLIAM DOB: 6/7/1991 19CR0747- REVOKED LICENSE 19CR1839- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 2 PV NO BOND HORNBUCKLE

CROWE, JENNIFER DOB: 5/3/1994 18CR2209-DRUGS: POSS. CON. SUB. 18CR2210- DRUGS: M/S/D/P W/INTENT TO SELL 18CR2211- DRUGS: POSS. CON. SUB. 18CR2212- DRUGS: POSS. CON. SUB. 18CR2213- OBSTRUCTING JUSTICE 18CR2214- PROVIDING CONTRABAND 18CR2215- PROVIDING CONTRABAND 18CR2231- FALSE PRETENSES 18CR2767- REVOKED LICENSE 18CR2952- TAMPERING WITH RECORDS 18CR2953- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 4 18CR2954- DRUGS: M/S/D/P W/INTENT TO SELL 18CR2955- FAILURE TO OBEY ORDER OF COURT 19CR1390- RESISTING LAWFUL ARREST HORNBUCKLE

CRUZ, YONA DOB: 1/16/1986 18CR0853- DOMESTIC VIOLENCE- BODILY INJURY NO BOND SMITH

DRIVER, RACHEL DOB: 8/18/1995 19CR2288- CHILD ABUSE IN SECOND DEGREE 19CR2289- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 4 2,000 CASH FOX

DUGAN, ASHLEY DOB: 2/13/1989 19CR2272- DRUGS: POSS. W/INTENT: PARAPHERNALIA 19CR2273- PROVIDING/POSS. CONTRABAND 1,500 CASH WINGATE

FLYING, TRISTEN DOB: 8/29/1997 19CR1811- CRIMINAL MISCHIEF TO PROPERTY 19CR1812- BURGLARY 19CR1813- REVOKED LICENSE 2,000 SEC. HORNBUCKLE

HARLAN, JIMMY NILE DOB: 11/12/1990 19CR2403- LARCENY 2,000 UNSEC. D. MOORE

HUSKEY, SAVANNAH DOB: 3/27/2001 20CR0147- DRIVING WITHOUT LICENSE NO BOND ATT:

JACKSON, HOLLY SHAY DOB: 8/13/1993 19CR2443- SIMPLE ASSAULT 1,000 UNSEC. ATT:

LEDFORD, MITCHELL DOB: 4/26/1991 16CR0342- FALSE PRETENSES 16CR0598- CRIMINAL CONSPIRACY 16CR0599- LARCENY 16CR0600- FALSE PRETENSES 19CR0908- AID/ABET/ACCESSORY BEFORE THE FACT 19CR0909- OBSTRUCTING GOVERNMENTAL FUNCTIONS 5,000 CASH SMITH

LINEBERRY, JEFFREY DOB: 6/7/1986 16CR0967- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 2 PV 1,000 UNSEC. 18CR0648- LARCENY 17CR2410- DV- ASSAULT ON A FEMALE 19CR1799- TAMPERING W/EVIDENCE SMITH

LITTLEJOHN, JUSTICE DOB: 10/7/1994 18CR1975- PROVIDING CONTRABAND 19CR1673- DWI 19CR1674- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 5 19CR2044- UNLAWFULL/WILLFULL OPERATE VEHICLE 62MPH IN A 45 MPH ZONE. WHUILE LICENSED REVOKED 5,000 UNSEC. LAY

LITTLEJOHN, ROBERT DOB: 8/6/1976 18CR2869- PROBATIUON VIOLATION: WEAPONS OFFENSE 19CR2158- REC/POSS. STOLEN PROPERTY 10,000 SEC. SMITH

LOCUST, XAVIER DOB: 1/14/1999 17CR1364- INJURY TO PUBLIC PROPERTY 17CR1365- CRIMINAL MISCHIEF REVIEW SMITH

MAGANA. RAFAELITA DOB: 1/26/1995 18CR2272- DRUGS: M/S/D/P W/INTENT TO SELL SCH.2 NO BOND HORNBUCKLE ON UNDERLYING

MARTINEZ, BENJAMIN SCOTT DOB: 8/3/1976 20CR0003- AGGRAVATED SPEEDING TO ELUDE 20CR0004- RECKLESS ENDANGERMENT 20CR0005- FILING FALSE EMERGENCEY REPORT 2,000 UNSEC. ATT:

MCCOY, MILDRED DOB: 12/31/1970 19CR1836- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 1 19CR1837- DRUGS: POSS. OF DRUG PARAPHERNALIA 19CR1838- PROVIDING/POSSESSING CONTRABAND 25,000 UNSEC. SMITH

OTTER, KERRY HAWK DOB: 4/19/1986 18CR2680- AIB/ABET/ ACCESSORY BEFORE FACT 19CR0927- BREAKING AND ENTERING 19CR0928- FALSE PRETENSES 19CR1422- ONSTRUCTING GOVERNMENTAL FUNCTIONS 19CR1610- LARCENY 19CR2428- ESCAPE 19CR2429- OBSTRUCTING GOVERNMENTAL FUNCTIONS 19CR2430- RESISTING LAWFUL ARREST NO BOND JACKSON

OWL, JESSICA DOB: 4/26/1994 19CR1326- DRUGS: POSS. CON. SUB. PV NO BOND SMITH

PARTON, ANNA DOB: 7/10/1982 19CR2293- DRUGS: POSS. CON. SUB. PV 19CR2294- DRUGS: POSS. CON. SUB. PV NO BOND SMITH ON UNDERLYING

PARTON, REAGAN DOB: 12/27/1992 20CR0135- POSS. CON. SUB. SCH. 2 20CR0136- POSS. CON. SUB. SCH. 2 20CR0137- POSS. CON. SUB. SCH. 2 20CR0138- POSS. DRUG PARAPHERNALIA 20CR0139- POSS. W/INTENT TO DELIVER PARAPHERNALIA NO BOND ATT:

PENLAND, ALYSON DOB: 10/24/1991 19CR0214- DISPLAYING FICTIOUS LICENSE PLATE 19CR0813- FAILURE TO OBEY LAWFUL ORDER OF COURT 19CR0814- CUSTODIAL INTERFERENCE 1,000 UNSEC. PARTON

PHEASANT, PHILICA DOB: 3/24/1991 19CR1859- SIMPLE ASSAULT 2,500 SEC. JACKSON 19CR2278- CHILD ABUSE IN SECOND DEGREE 2,500 UNSEC. JACKSON

RABY, JEREMY DOB: 7/8/1980 18CR1805- ASSAULT INFLICTING SERIOUS BODILY INJURY 3,000 UNSEC. 18CR2261- DRUGS: SELL/DELIVER SCH. 1 18CR2262- DRUGS: SELL/DELIVER SCH. 1 18CR2263- DRUGS: SELL/DELIVER SCH. 1 19CR0986- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 1 19CR0987- DRUGS: MAUFACTURING SCH. 1 19CR0988- DRUGS: TRAFFICKING IN OPIATE/HEROIN 19CR1380- SECOND DEGREE TRESPASS 19CR1381- FILING FALSE EMERGENCY REPORT 19CR1382- RESISTING LAWFUL ARREST 19CR1383- FAILURE TO OBEY ORDER OF COURT 2,500 CASH PAID PHILLIPS

REED, TWILA DOB: 3/8/1983 19CR0595- POSS. OF LESS THAN ½ OZ MARIJUANA 19CR1258- COMPULSORY SCHOOL ATTENDANCE FOX

ROSARIO JR., GEORGE DOB: 7/10/1972 19CR1802- ELDER ABUSE AND NEGLECT 19CR1803- BREAKING AND ENTERING 19CR1804- GRAND LARCENY 3,000 SEC. D. MOORE

ROSS, DONALD DOB: 12/29/1961 19CR2435- POSS. W/INTENT TO SELL SCH. 2 PERSONAL RECOG.

ROSS, JACKIE DOB: 6/1/1958 19CR2434- POSS. CON. SUB. SCH. 2 PERSONAL RECOG.

SHERRILL, DEVAN DOB: 8/7/1996 19CR0178- SIMPLE POSS. OF MARIJUANA 1,000 UNSEC. PHILLIPS

SMITH, BROOKE DOB: 3/27/1996 19CR2130- DWI 19CR2131- DWLR 19CR2132- CARELESS AND RECKLESS DRIVING 1,500 CASH 19CR2215- SIMPLE ASSAULT 19CR2218- INTOXICATED AND DISRUPTIVE IN PUBLIC 19CR2219- RESISTING LAWFUL ARREST 5,000 SEC. SMITH

SMITH, DEANNA DOB: 7/12/1982 19CR1928- PROVIDING/POSS. CONTRABAND PV NO BOND SMITH ON UNDERLYING

STANDINGDEER, MICHELLE DOB: 1/26/1985 16CR0507- SPEEDING TO ELUDE ARREST 18CR2403- DRUGS: TRAFFICKING 18CR2404- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 4 18CR2405- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 1 18CR2406- DRUGS: SIMPLE POSS. OF MARIJUANA 18CR2616- REVOKED LICENSE 18CR2617- WILLFUL VIOLATION OF COURT ORDER 19CR0608- FICTIOUS REGISTRATION PLATE 19CR0669- EXPIRED REGISTRATION PLATE 19CR0688- EXPIRED REGISTRATION PLATE 19CR0689- REVOKED LICENSE 19CR0831- REC./POSS/ STOLEN PROPERTY 26,000 UNSEC. HORNBUCKLE

SWAYNEY, DANNY DOB: 8/11/1977 19CR1442- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 2 PERSONAL RECOG. D. MOORE

SWAYNEY, NATASHA DOB: 6/6/1984 18CR2241- DRIVING WHILE REVOKED 18CR2265- DRUGS: SELL/POSS. SCH. 1 18CR2153- DRIVING WHILE REVOKED 5,000 CASH PHILLIPS

TAYLOR, JONATHAN DOB: 4/2/1981 19CR1979- INTOXICATED AND DISRUPTIVE IN PUBLIC 2,000 UNSEC. LARGE

TAYLOR, PAUL DOB: 6/21/1990 19CR1509- FAILURE TO OBEY ORDER OF COURT 19CR1510- DRUGS: M/S/D/P W/INTENT TO SELL SCH. 2 19CR1511- DRUGS: TRAFFICKING 19CR1512- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 1 4,000 UNSEC. PHILLIPS

TEESATESKIE, BLANCHE DOB: 4/25/1955 18CR2343- SECOND DEGREE TRESPASS 18CR2366- SIMPLE ASSAULT REVIEW D. MOORE

WALKINGSTICK, CARLA DOB: 6/19/1978 18CR1339- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 2 REVIEW PHILLIPS

WALKINGSTICK, CECIL DOB:6/30/1977 15CR0995- PV 15CR0995- VIOLATION OF SEX OFFENDER RESTRICTIONS 17CR1346- COMMUNICATING THREATS 19CR1448- BREAKING AND ENTERING 19CR1449- OBSTRUCTING GOVERNMENTAL FUNCTIONS 19CR1450- OBSTRUCTING GOVERNMENTAL FUNCTIONS NO BOND SMITH

WOLF, BRITTANY LYNN DOB: 10/2/1995 18CR0640- OBSTRUCTING GOVERNMENTAL FUNCTIONS NO BOND JACKSON

WOLFE, JASMYN TIANDRA DOB: 10/4/1996 19CR2473- TRAFFICKING IN METHAMPHETAMINE 19CR2472- POSS. CON. SUB. SCH. 1 1,500 CASH ATT:

