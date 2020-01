Tribal Court Docket for Jan. 8

This is a criminal docket schedule provided by the Cherokee Tribal Court. All of the defendants listed have only been charged with the crimes/offenses listed and should be considered innocent until proven guilty in a court of law. This docket is subject to change.

BIGWITCH, JOHN ALBERT RNA DOB:10/26/1978 19CR2418- SECOND DEGREE TRESPASS 20CR0125- POSS. CON. SUB. SCH. 1 20CR0126- POSS. CON. SUB. SCH. 2 NO BOND ATTORNEY:

BIRD, AMBER R11238 DOB:7/18/1995 18CR0658- DRUGS: POSS. CONTROLLED SUBSTANCE SCH. 2 NO BOND ATTORNEY:

BRADLEY, CECILIA R09689 DOB:5/14/1991 19CR1527- ASSAULT ON LAW ENFORCMENT OFFICER 19CR1528- ASSAULT ON LAW ENFORCMENT OFFICER 19CR2401- ESCAPE FROM IMPRISONMENT OR CUSTODY NO BOND HORNBUCKLE

BRADLEY, RONDA R04402 DOB:6/1/1965 19CR1373- DRUGS: POSS. W/INTENT TO SELL SCH.2 19CR1374- DRUGS: POSS W/INTENT TO SELL SCH.1 PHILLIPS

CALANGAN, JAYME KOLBY R12752 DOB:10/20/1999 19CR0754- PERMIT MINOE UNDER 18 TO DRIVE WHILE NOT BEING LICENSED 19CR1911- DRUGS: SIMPLE POSS. OF MARIJUANA 19CR1912- DRUGS: POSS. DRUG PARAPHERNALIA 19CR2118- CUSTODIAL INTERFERENCE 19CR2128- SEXUAL ABUSE OF MINOR WARD 19CR2129- CHILD ABUSE IN FIRST DEGREE NO BOND LAY

CALHOUN, CHRISTOPHER R03375 DOB:7/22/1960 19CR1853- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 1 19CR1854- DRUGS: TRAFFICKING OPIATE/HEROIN 19CR1855- DRUGS: M/S/D/P WITH INENT TO SELL SCH. 1 7,500.00 SECURED WINGATE

CHILDERS, LUCINDA FAYE R08071 DOB:4/23/1982 19CR1414- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 2 19CR1415- DRUGS: SIMPLE POSS. MARIJUANA 7,500.00 SECURED 19CR1969- CRIMINAL MISCHIEF TO PROPERTY 19CR1970- BREAKING AND ENTERING 19CR1971-LARCENY 19CR1972- REC./ POSS. STOLEN PROPERTY 19CR1973- OBSTRUCTING JUSTICE 19CR1974- LARCENY 19CR1975- GRAND LARCENY (>1,000) 19CR1976- UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEHICLE NO BOND KITE?

CROWE, FEATHER G. RNA DOB:8/26/1998 19CR2419- SECOND DEGREE TRESPASS PERSONAL RECOGNITION ATTORNEY:

CROWE, JOEL DANIEL R07521 DOB:11/7/1980 19CR1929- Assault on Female DV 19CR1930- Child Abuse in Second Degree 19CR2438- Public Intoxication 19CR2439- Intoxicated and Disruptive in Public 19CR2440- Public Nuisance 19CR2441- Failure to obey lawful order of the court NO BOND PARTON

DYER, JASON DEAN R09395 DOB: 1/28/1990 19CR1239- DRUGS: POSS. DRUG PARAPHERNALIA 19CR1240- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH.2 19CR1241- DRUGS: POSS. DRUG PARAPHERNLAIA 2,000.00 UNSECURED WINGATE

FINGER SR., BRIAN DAVID R09617 DOB: 5/18/1990 19CR2277- CHILD ABUSE SECOND DEGREE 2,500.00 UNSECURED FOX

FRENCH, WALTER SAMUEL R07468 DOB: 8/8/1980 18CR1479- ASSAULT ON FEMALE (DV) 18CR2650- DRUGS: POSS. CON. SUB. 18CR2651- DRUGS: TRAFFICKING 19CR1047- ASSAULT ON FEMALE (DV) 19CR1112- LARCENY 19CR1363- SECOND DEGREE TRESPASS HORNBUCKLE

HICKS, GREGORY ZANE R10101 DOB: 8/24/1992 19CR2148- LARCENY 19CR2149- BREAKING AND ENTERING 19CR2150- BURGLARY 3,000.00 UNSECURED WINGATE

JACKSON, RAIN R10904 DOB: 9/13/1994 19CR0193- REVOKED LICENSE 19CR0742- REVOKED LICENSE 19CR1296- FAILURE TO OBEY COURT ORDER 19CR1297- REVOKED LICENSE 19CR1081- REC./POSS/ STOLEN PROPERTY 19CR1876- FAILURE TO OBEY ORDER OF THE COURT 19CR1889- CRIMINAL CONSPIRACY 19CR2412- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 1 19CR2413- DRUGS: POSS. W/INTENT TO SELL SCH. 1 19CR2414- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 2 19CR2415- DRUGS: POSS. W/INTENT TO SELL SCH. 2 NO BOND J. MOORE

JUMPER JR., GLENN R08722 DOB: 5/12/1987 19CR1169- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 2 19CR1726- DWI 19CR2187- UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEHICLE 5,000.00 SECURED KITE

LONG JR., HENRY ALLEN R09747 DOB: 9/17/1990 19CR2263- AGGRAVATED SEXUAL ABUSE 19CR2264- AGGRAVATED SEXUAL ABUSE 19CR2265- AGGRAVATED SEXUAL ABUSE 19CR2266- CHILD ABUSE IN THE FIRST DEGREE 19CR2267- ABUSIVE SEXUAL CONTACT NO BOND JACK STEWART

LONG, BENJAMIN CODY RNA DOB: 10/4/1983 19CR2405- FELONY TEMPERING WITH PUBLIC RECORDS 19CR2406- FELONY OBSTRUCTING GOVERNMENTAL FUNCTIONS NO BOND B. SMITH

LOSSIAH, NEKYLE R10024 DOB:3/26/1992 19CR2107- CHILD ABUSE IN SECOND DEGREE 20,000.00 UNSECURED KITE

LOSSIAH, SAMMI R07653 DOB: 7/17/1981 18CR2891- SPRING LOADED KNIFE 18CR2892- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 4 18CR2893- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 1 18CR2894- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 1 19CR0835- FAILURE TO OBEY ORDER OF THE COURT 19CR0854- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 1 19CR0855- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 1 19CR0856- DRUGS: M/S/D/P W/INTENT TO SELL SCH. 1 5,000.00 UNSECURED HORNBUCKLE

MANEY, KATHY R06690 DOB: 3/18/1976 19CR1563- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 3 19CR1564- DWI 19CR1565- REVOKED LICENSE 2,000.00 UNSECURED HORNBUCKLE

MONTELONGO, BEKKA ELIZABETH R11648 DOB: 8/16/1996 CV19-091- JURY SHOWCAUSE

OWLE, CORY R11191 DOB: 8/8/1995 19CR2447- WEAPONS OFFENSE 19CR2448- AGGRAVATED WEAPONS OFFENSE 19CR2449- BREAKING AND ENTERING 19CR2450- BURGLARY IN FIRST DEGREE 19CR2451- CRIMINAL MISCHIEF TO PROPERTY 19CR2452- CHILD ABUSE IN SECOND DEGREE 19CR2453- CHILD ABUSE IN THE SECOND DEGREE 19CR2454- CHILD ABUSE IN THE SECOND DEGREE 19CR2455- CHILD ABUSE IN THE SECOND DEGREE NO BOND J. MOORE

PHEASANT, PHILICIA DIANE R10092 DOB: 3/24/1991 19CR2278- CHILD ABUSE IN SECOND DEGREE 2,500.00 UNSECURED JACKSON

POWERS, SHANNON BRENT R07581 DOB: 2/26/1981 19CR2282- REC./POSS/ STOLEN PROPERTY NO BOND PARTON

QUEEN, JOELY ELIZABETH R12148 DOB: 1/21/1998 20CR0117- FRAUDULENT USE OF DEBIT CARD 20CR0118- FRAUDULENT USE OF DEBIT CARD 20CR0119- FRAUDULENT USE OF DEBIT CARD 20CR0120- FALSE PRETENSES 20CR0121- FALSE PRETENSES 20CR0122- FALSE PRETENSES 20CR0123- TAMPERING WITH A WITNESS 20CR0124- GRAND LARCENY (>1,000) NO BOND ATTORNEY:

RICKMAN JR., TOMMY R08495 DOB: 9/10/1985 19CR2178- DWI 19CR2179- CHILD ABUSE IN THE SECOND DEGREE 19CR2180- CHILD ABUSE IN THE SECOND DEGREE 19CR2181- DRUGS: POSS. SCH. 3 JACKSON

SADONGEI, YALEGWO KI R13250 DOB: 11/12/2000 19CR2433- HOMICIDE IN SECOND DEGREE NO BOND HORNBUCKLE

SANTIAGO, HANNAH MARIE R10059 DOB:11/21/1988 18CR2725- COMPULSORY SCHOOL ATTENDANCE 19CR1247- COMPULSORY SCHOOL ATTENDANCE 19CR1670- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH.1 19CR2034- REVOKED LICENSE 19CR2065- REVOKED LICENSE 20CR0049- DRUGS: POSS. OF PARAPHERNALIA WITH INENT TO USE J. MOORE

SMITH-CABE, PRECIOUS R07566 DOB:11/2/1980 19CR2140- COMMUNICATING THREATS 19CR2151- AGGRAVATED ELDER ABUSE 1,000.00 UNSECURED HORNBUCKLE

SMITH, CARMEN R09951 DOB: 12/21/1991 19CR2210- CHILD ABUSE IN THE SECOND DEGREE NO BOND PHILLIPS

SNEED, BRANDON R07741 DOB: 9/12/1980 18CR1121- LARCENY PROBATIUON VIOLATION NO BOND J. MOORE ON UNDERLYING

STAMPER, LYNSEY RAQUEL R09159 DOB: 7/1/1988 19CR1712- FALSE PRETENSES 1,000.00 UNSECURED PARTON

SWAYNEY, JAMES DONALD R10088 DOB: 10/15/1987 19CR0982- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH.4 19CR1459- LARCENY 500.00 UNSECURED HORNBUCKLE

TEESATESKIE, BENNIE R07098 DOB: 2/15/1979 19CR1887- CRIMINAL CONSPIRACY 50,000.00 UNSECURED WINGATE

THOMPSON, JASON LEE R07768 DOB: 5/15/1981 19CR1310- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH.1 19CR1311- DRUGS: POSS. W/INTENT TO SELL SCH. 1 19CR1312- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 2 19CR1313- DRUGS: POSS. W/INTENT TO SELL SCH. 2 ? B. SMITH

THOMPSON, STEVEN DUANE R08022 DOB: 4/4/1983 19CR1303- OBSTRUCTING GOVERNMENTAL FUNCTIONS 19CR1304- DISORDERLY CONDUCT 19CR1305- RESISTING LAWFUL ARREST ? KITE

VESTAL, BRADLEY R13176 DOB:12/19/2000 19CR0480- COMUMPTION OF ALCOHOL BY PERSON UNDER 21 2,500.00 CASH B. SMITH

WACHACHA, DAMIEN R08641 DOB: 11/29/1986 17CR1390- DRUGS: POSS. DRUG PARAPHERNALIA (REVIEW) PHILLIPS

WALKINGEAGLE, JOHN CLYDE RJCW1 DOB: 11/1/1971 18CR2652- DRUGS: POSS. CON. SUB. 18CR2653- DRUGS: TRAFFICKING 19CR1600- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 2 19CR1601- DRUGS: M/S/D/P W/INTENT TO SELL 19CR2245- ASSAULT W/DEADLY WEAPON INFLICT SERIOUS INJURY 19CR2246- ASSAULT ON FEMALE 19CR2256- AGGRAVATED WEAPONS OFFENSE NO BOND PARTON

WATTY, JONAH DAVID R07185 DOB: 10/20/1977 19CR1664- ASSAULT WITH DEADLY WEAPON INFLICTING SERIOUS INJURY 3,500.00 PARTON

WILDCATT, WESLEY R13209 DOB: 5/3/2000 19CR0860- FILING FALSE EMERGENCY REPORT 19CR0861- COMSUMPTION OF ALCOHOL BY PERSON UNDER 21 JACKSON

WOLFE II, LEONARD R09913 DOB: 8/19/1991 17CR0978- DRUGS: IMPORTING CON. SUB. 17CR0979- DRUGS: TRAFFICKING 17CR0980- DRUGS: M/S/D/P W/INTENT TO SELL 17CR0981- DRUGS: POSS. CON. SUB. 17CR0982- DRUGS: POSS. DRUG PARAPHERNALIA 18CR2026- DRUGS: POSS. POSS. CON. SUB. SCH. 2 18CR2092- FAILURE TO OBEY ORDER OF THE COURT 19CR0130- WEAPONS OFFENSE 40,000.00 CASH HORNBUCKLE

WRIGHT, WILLIAM LEROY R07259 DOB: 8/18/1979 19CR2159- False Pretenses 19CR2160- Receiving/Possessing stolen Property 19CR2198- Breaking and Entering 19CR2199- Grand Larceny (>1,000) 19CR2200- Breaking and Entering 19CR2201- False Pretenses 19CR2202- Aggravated Receiving or Possessing Stolen Property 19CR2203- Grand Larceny (>1,000) 19CR2227- Receiving/ Possessing stolen Property 19CR2228- False Pretenses 19CR2229- Criminal Conspiracy 19CR2230- Grand Larceny (>1,000) 19CR2231- Receiving/Possessing Stolen Property 19CR2232- False Pretenses 19CR2233- Criminal Conspiracy 19CR2234- Breaking and Entering 19CR2235- Grand Larceny (>1,000) 19CR2236- Receiving/Possessing Stolen Property 19CR2237- Receiving/Possessing Stolen Property 19CR2238- False Pretenses 19CR2239- Receiving/Possessing Stolen Property 19CR2240- Receiving/Possessing Stolen Property 19CR2241- False Pretenses NO BOND J. MOORE