Published On: Fri, Jan 17th, 2020

Cherokee Tribal Court Docket for Jan. 17

 

This is a criminal docket date for the Cherokee Tribal Court.  All of the defendants listed have only been charged with the crimes/offenses listed and should be considered innocent until proven guilty in a court of law.

  • BOTTCHENBAUGH JR., RICHARD JAMES     DOB:1/22/1974
    • 20CR0149- DV- ASSAULT WITH DEADLY WEAPON
    • 20CR0150- DV- ASSAULT ON FEMALE
      • NO BOND
      • NA
  • BROWNING, DAVID WILLIAM  DOB: 5/9/1984
    • 19CR2097- LARCENY
    • 19CR2098- FALSE PRETENSES
    • 19CR2099- REC./POSS. STOLEN PROPERTY
      • 30,000.00 UNSEC.
      • FOX
  • LAMBERT, BIRDIE  DOB: 6/4/1986
    • 19CR1715- INTOXCIATED AND DISRUPTIVE IN PUBLIC
    • 19CR1716- ASSAULT ON LAW ENFORCEMENT OFFICER
    • 19CR1717- ASSAULT ON LAW ENFORCEMENT OFFICER
    • 19CR1718- RESISTING LAWFUL ARREST
    • 19CR1719- INJURING PUBLIC PROPERTY
    • 19CR1720- OBSTRUCTING GOVERNMENTAL FUNCTIONS
      • 15,000. SEC. FTA
      • ATT:
  • MCCOY, MILDRED  DOB: 12/31/1970
    • 19CR1836- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 1
    • 19CR1837- DRUGS: POSS. OF DRUG PARAPHERNALIA
    • 19CR1838- PROVIDING/POSSESSING CONTRABAND
      • 5,000 SEC. FTA
      • SMITH
  • RICO, HEATHER  DOB: 1/18/1994
    • 20CR0154- SPECIAL DV
    • 20CR0155- CHILD ABUSE IN SECOND DEGREE
      • NO BOND
      • ATTN:
  • SUTTON JR., JOHN  DOB: 10/4/1996
    • 20CR0156- ASSAULT ON FEMALE
    • 20CR0157- ASSAULT ON A FEMALE
    • 20CR0158- DISORDERLY CONDUCT
    • 20CR0111- SIMPLE POSS. MARIJUANA
      • NO BOND
      • ATT:
  • SWAYNEY, DANNY  DOB: 8/11/1977
    • 19CR1442- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 2 FTA
      • 7,500. SEC.
      • D. MOORE
  • SWAYNEY, NATASHA  DOB: 6/6/1984
    • 18CR2241- DRIVING WHILE REVOKED
    • 18CR2265- DRUGS: SELL/POSS. SCH. 1
    • 18CR2153- DRIVING WHILE REVOKED
      • 5,000 CASH
      • PHILLIPS
  • TEESATESKIE, BENNIE  DOB: 2/13/1979
    • 19CR0937- PROBATION VIOLATION- DRUGS: POSS. CON. SUB.
      • NO BOND
      • J. MOORE ON UNDERLYING
  • TOINEETA, STORM  DOB:2/23/1989
    • 19CR1778- FALSE PRETENSES
      • PERSONAL RECOG.
      • KARLA WOOD
  • TRAMPER, DUSTIN  DOB: 11/30/1988
    • DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 1
      • 5,000 SEC.
      • WAIVED
  • WALKINGSTICK, ANDREA  DOB: 3/28/1979
    • 20CR0153- CHILD ABUSE IN SECOND DEGREE
      • NO BOND
      • ATTN:
  • WOLF, BRITTANY LYNN  DOB: 10/2/1995
    • 18CR0640- OBSTRUCTING GOVERNMENTAL FUNCTIONS
    • 15CR1590- SIMPLE ASSAULT (NEVER ARRAIGNED)?
      • NO BOND
      • JACKSON 
  • WOLFE, THOMAS EDWARD  DOB: 3/15/1983
    • 19CR1957- SECOND DEGREE TRESPASS
      • PERSONAL RECOG.
      • KARLA WOOD
  • WOLFE, VICTOR JASON  DOB: 12/4/1972
    • 19CR0494- REVOKED LICENSE
    • 19CR1554- DOMESTIC VIOLENCE-FEAR OF PHYSICAL HARM
      • KITE
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