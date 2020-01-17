Cherokee Tribal Court Docket for Jan. 17
This is a criminal docket date for the Cherokee Tribal Court. All of the defendants listed have only been charged with the crimes/offenses listed and should be considered innocent until proven guilty in a court of law.
- BOTTCHENBAUGH JR., RICHARD JAMES DOB:1/22/1974
- 20CR0149- DV- ASSAULT WITH DEADLY WEAPON
- 20CR0150- DV- ASSAULT ON FEMALE
- NO BOND
- NA
- BROWNING, DAVID WILLIAM DOB: 5/9/1984
- 19CR2097- LARCENY
- 19CR2098- FALSE PRETENSES
- 19CR2099- REC./POSS. STOLEN PROPERTY
- 30,000.00 UNSEC.
- FOX
- LAMBERT, BIRDIE DOB: 6/4/1986
- 19CR1715- INTOXCIATED AND DISRUPTIVE IN PUBLIC
- 19CR1716- ASSAULT ON LAW ENFORCEMENT OFFICER
- 19CR1717- ASSAULT ON LAW ENFORCEMENT OFFICER
- 19CR1718- RESISTING LAWFUL ARREST
- 19CR1719- INJURING PUBLIC PROPERTY
- 19CR1720- OBSTRUCTING GOVERNMENTAL FUNCTIONS
- 15,000. SEC. FTA
- ATT:
- MCCOY, MILDRED DOB: 12/31/1970
- 19CR1836- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 1
- 19CR1837- DRUGS: POSS. OF DRUG PARAPHERNALIA
- 19CR1838- PROVIDING/POSSESSING CONTRABAND
- 5,000 SEC. FTA
- SMITH
- RICO, HEATHER DOB: 1/18/1994
- 20CR0154- SPECIAL DV
- 20CR0155- CHILD ABUSE IN SECOND DEGREE
- NO BOND
- ATTN:
- SUTTON JR., JOHN DOB: 10/4/1996
- 20CR0156- ASSAULT ON FEMALE
- 20CR0157- ASSAULT ON A FEMALE
- 20CR0158- DISORDERLY CONDUCT
- 20CR0111- SIMPLE POSS. MARIJUANA
- NO BOND
- ATT:
- SWAYNEY, DANNY DOB: 8/11/1977
- 19CR1442- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 2 FTA
- 7,500. SEC.
- D. MOORE
- 19CR1442- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 2 FTA
- SWAYNEY, NATASHA DOB: 6/6/1984
- 18CR2241- DRIVING WHILE REVOKED
- 18CR2265- DRUGS: SELL/POSS. SCH. 1
- 18CR2153- DRIVING WHILE REVOKED
- 5,000 CASH
- PHILLIPS
- TEESATESKIE, BENNIE DOB: 2/13/1979
- 19CR0937- PROBATION VIOLATION- DRUGS: POSS. CON. SUB.
- NO BOND
- J. MOORE ON UNDERLYING
- 19CR0937- PROBATION VIOLATION- DRUGS: POSS. CON. SUB.
- TOINEETA, STORM DOB:2/23/1989
- 19CR1778- FALSE PRETENSES
- PERSONAL RECOG.
- KARLA WOOD
- 19CR1778- FALSE PRETENSES
- TRAMPER, DUSTIN DOB: 11/30/1988
- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 1
- 5,000 SEC.
- WAIVED
- DRUGS: POSS. CON. SUB. SCH. 1
- WALKINGSTICK, ANDREA DOB: 3/28/1979
- 20CR0153- CHILD ABUSE IN SECOND DEGREE
- NO BOND
- ATTN:
- 20CR0153- CHILD ABUSE IN SECOND DEGREE
- WOLF, BRITTANY LYNN DOB: 10/2/1995
- 18CR0640- OBSTRUCTING GOVERNMENTAL FUNCTIONS
- 15CR1590- SIMPLE ASSAULT (NEVER ARRAIGNED)?
- NO BOND
- JACKSON
- WOLFE, THOMAS EDWARD DOB: 3/15/1983
- 19CR1957- SECOND DEGREE TRESPASS
- PERSONAL RECOG.
- KARLA WOOD
- 19CR1957- SECOND DEGREE TRESPASS
- WOLFE, VICTOR JASON DOB: 12/4/1972
- 19CR0494- REVOKED LICENSE
- 19CR1554- DOMESTIC VIOLENCE-FEAR OF PHYSICAL HARM
- KITE