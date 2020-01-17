Cherokee Middle School 2nd Quarter Honor Rolls
6th Grade Honor Roll
Principal Honor Roll: Tayvin Bark-Cruz, Logan Biddix, Owen Bird, Dawson Clapsaddle, Audrina Cooper, Da-Wo-Ni Dv-di-s-di, Jayvin George, Alyssa Hoyle, Lilia Jarvis, Lexi Lehmann, Ayianna Locust, Chaske’ Raines, Jadence Saunooke, Nathaniel Smedley, Keith Smith, Samantha Toineeta
Alpha Honor Roll: Marleigh Aguilera, Danelle Bushyhead, Jeremiah Creasman, Oscar Guillien-Swayney, Shawnee Kirkland, Leland Locust, Hunter Mathis, Gabriella Smith, Aaron Tabor, Jessie Wildcat, Blake Wolfe
Beta Honor Roll: U-sgwa-ni-gdi A-kwi-na, Dominic Arch, Olivia Arch, Francesca Armachain, Traelin Carey, Shona Cole, Talan Crowe, Zayden Crowe, Gabriel Dial, Adaneti Durham, Tsa-li Dv-di-s-di, Kellen Ensley, Kieaira Ensley, Javan Garcia, Fred George, Nakaiya Hill, Joshua Hornbuckle, Rayven Hughes, Connor Junaluska, Isaiah Ledford, Josilyn Ledford, Colby Lossie, Leilah Lossie, Michael Lozano-Rodriguez, Trinity Martinez, Araceli Martinez-Arch, Lauren Myers, Mato Nierenhausen, Sophia O’Kelley, Lexcy Ortiz, Chloe Owle, Hailey Owle, Ayden Queen, Calvin Roan Eagle-Littlejohn, Timber Sampson, Jocelyn Saunooke, Yvonne Saunooke, Jonathan Saylor, Zachary Seay, Nia Sequoyah, Jack Teesateskie, Madison Teesateskie, Izabella Terrell, Nikolai Thompson, Sara Toineeta, Jayden Tramper, Jessie Walkingstick, Dayton Wilnoty, Slevin Youngdeer
7th Grade Honor Roll
Principal Honor Roll: Kendra Arch, Tricyus Calhoun, Julian Caztro-Wachacha, Sophie Cooper, Jada Cruz, Alexis Davis, Brett Elders, Corbin Freeman, Gideon Freeman, Waushila Grant, Julia Layno, Amiya Lequire, Amila Lossie, Kyla Moore, Dailin Panther, Ailey Reed, Sadie Rivera-Gomez, Erin Rogers, Thomas Sequoyah, Luke Smith, Ella Sokol, Elijah Squirrel, Cecily Swimmer, Naomi Taylor, Josiah Teesateskie, Tyruss Thompson, Dacia Warrington, Addyson Welch, Falon Welch, Kaniah Wolfe
Alpha Honor Roll: Lillian Blythe-Ramos, Shawnee Bushyhead, Noqwisi Crowe, Isabelle Fourkiller-Raby, Matthew Garcia-Wahnetah, Kiri Hill, Tyce Hogner, Isabella Jones, Xain Maney, Vincent Owle, Aaliyah Reed, Preston Rickman, Kai Saunooke, Evan Standingdeer, William Epps Welch, Abbygail Wildcatt
Beta Honor Roll: Keaton Arch, Shalina Blanton, Dalton Burgess, Tazavian Byfield, Charli Cabe-Garcia, Jessie Catolster-Hernandez, Werahre Codynah, Savian Davis, Emery Driver, Malachi Driver, Azure Gaston, Sean Henderson, Trevor Hill-Ledford, Abreana Hornbuckle, Alaina Houser, Zackery Johnson, Chayton Ledford, Elijah Lineberry, Arthur Locust, Joselyn Long, Ayosta Lossie, Kallup McCoy, Hannah Morgan, Cassius Murphy, Thomas Myers, Kedrick Panther, Nevayah Panther, Thomas Parsons, Julius Pepion, Joshua Phillips, Joseph Porter, Emerald Quijada, Zachariah Rattler, Xavier Sanchez, Brandon Santiago, Elliot Shell, Josiah Sherrill, Cameron Squirrell., Alvin Swayney, Marilyn Swayney, Addi Taylor, Ariyanna Toineeta, Chanttin Tramper, Hailee Velazquez-Lossiah, Louiza Walkingstick, Samuel Welch, Eliana West, Kieran Wolfe
8th Grade Honor Roll
Principal Honor Roll: Creedon Arch, Jayle Creson, Madison Ledford, DaLaina Mills, Alitama Perkins, Seshadri Pratama, Jasmine Robertson, George Saunooke, Emily Swayney, Olivia Swayney, Gabriel Terrell, Ann Toineeta, Bayley Wright
Alpha Honor Roll: Roxi Bark, Roseana Correa, Jenna Cruz, Layla Johnson, Triniti Littlejohn, Laura Martinez, Niyahi Mora, Evan Nations, Samuel Postoak, Kyleigh Sherman, Shelby Solis, Evonne Stamper, Hermione Ward
Beta Honor Roll: Adrian Armachain, Liliana Bigmeat, Kayd-Lynn Bradley, Erika Brady, Jaylynn Brady, Chase Calhoun, Keegan Crow, Boie Crowe, Preston Davis, William Davis, Jimya Driver, Michael Driver, Phillip Garcia-Calhoun, Janna Girty, Mato Grant, Kaiden Lambert, Abigail Ledford, Aliah Locust, Javian Martin, Ezequiel Martinez, Kaesyn McCoy, Taiya Parra-Rubio, Dayvian Pheasant, Littlehawk Reed, Marty Roach, Jon Robison, Cassius Ross, Dyami Saunooke, Kyria Swayney, Dreyvon Taylor, Davisia Teesateskie, Tahlaya Thompson, Awee Walkingstick, Gage Wapskineh, Ostani Youngdeer, Sateva Youngdeer